El consejo de Miguel Induráin a Ayuso, en COPE: "Que se centre, que la carrera deportiva pasa rápido"

El australiano Jay Vine (UAE) se impuso este martes en la décima etapa de la Vuelta a España disputada entre Arguedas y el alto de Larra Belagua, de 175,3 kilómetros, en la que el danés Jonas Vingegaard (Visma) ha recuperado el maillot rojo de líder. Al final de la etapa, Quique Iglesias entrevistó en la línea de meta a Miguel Induráin, el mejor ciclista español de todos los tiempos:

Vaya pelea por la fuga. Ha sido espectacular: Sí, lo he seguido toda la etapa en coche y todo el rato rápido, rápido. Digo, ¿qué les pasa a estos? Si no había forma de aflojar. Y al final se ha hecho una escapada buena y y ha llegado Vine.

EFE Juan Ayuso, en lo alto del podio tras su victoria en la etapa de La Vuelta

En el UAE pasan unas cosas...Ayuso ha reventado las portadas: Sí, lleva ya un tiempo ahí un poco mosca entre el equipo y parece ser que al final ha tomado una buena decisión.

Tú eras de otro perfil: Yo estuve en el mismo equipo, mejor o peor, pero estuve toda mi carrera en un equipo. Al final, cuando quieres rendir a tope, tienes que tener todo más calmado, tienes solo dar pedales y preocuparte de eso. Si tienes ya distracciones de equipo de tal de otras cosas al final no rindes y y yo creo que tiene que buscar eso, la tranquilidad donde él crea que está bien y y pelear en la carretera.

imago images/Bürhaus Der Spanier Miguel Indurain Team Banesto auf der Strecke

Tiene 22 años, son pecados de juventud: Bueno, ya lleva ya lleva unos años aquí en esto. Ya tiene unos años, ¿no? Es primer año que llega a profesionales, ya sabe cómo funciona esto, lo que hay, lo que es un equipo y no sé, no voy a inventar nada tampoco.

¿Qué consejo le das?: Pues eso, que se centre en donde vaya, que se centre y que la carrera deportiva pasa rápido y y tienes que aprovecharla a tope.