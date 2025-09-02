COPE
Podcasts
Tiempo de Juego
Tiempo de Juego

la vuelta

Vine se anota su segundo triunfo en la Vuelta

Pedro Castrillo entró segundo en la línea de meta tras el australiano, mientras que Vingegaard recupera el maillot rojo de líder.

Jay Vine celebra su segunda victoria en La Vuelta 2025

EFE

Jay Vine celebra su segunda victoria en La Vuelta 2025

Teresa Vasallo Fernández

Publicado el - Actualizado

1 min lectura

El australiano Jay Vine (UAE) se impuso este martes en la décima etapa de la Vuelta a España disputada entre Arguedas y el alto de Larra Belagua, de 175,3 kilómetros, en la que el danés Jonas Vingegaard (Visma) ha recuperado el maillot rojo de líder.

Vine ganó su segunda etapa individual en la presente edición con un tiempo de 3h56:24, a una media de 44,5 km/hora, seguido por el español Pablo Castrillo (Movistar) a 35 segundos. Javier Romo (Movistar) llegó tercero metros antes que el grupo de Vingegaard y el portugués Joao Almeida, a 1:06.

A 2:08 cruzó el hasta hoy líder, el noruego Torstein Traeen (Bahrein), por lo que Vingegaard recuperó el maillot rojo de líder de la general, ya que se encontraba a 37 segundos de aquel. Este miércoles se disputa la undécima etapa con salida y llegada en Bilbao, con un recorrido de 175,3 kilómetros.

Tiempo de Juego

Tiempo de Juego

Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño

Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h

LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ

Visto en ABC

No se pudo acceder a la URL

Lo último

Tracking