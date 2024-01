Preséntase na Casa de Galicia o vídeo do museo Nais Clarisas de Monforte de Lemos

O director da Casa de Galicia en Madrid, Javier Vázquez, participou na presentación do vídeo cuxo obxectivo é dar a coñecer unha parte importante do Museo con obras na súa maioría de orixe italiana doadas polo VII conde de Lemos, don Pedro Fernández de Castro, vicerrei de Nápoles (1610–1616)

Este museo de arte sacra, un dos máis importantes de Galicia, ocupa algunhas estancias do convento de Santa Clara de Monforte de Lemos, fundado no ano 1622 por Catarina de la Cerda y Sandoval, esposa de Pedro Fernández de Castro, VII Conde de Lemos, quen ao quedar viúva tomou os hábitos en devandito mosteiro. Este mecenado cobra especial importancia, xa que a colección acolle parte do importante legado artístico que ambos doaron; magníficas pezas de pintura, escultura, marfiles, téxtiles/téxtís e obxectos suntuarios –especialmente relicarios– recolleitos polos Condes de Lemos durante o seu virreinato en Nápoles entre os anos 1610 e 1616.

Manuel Sáez González, doutora en Historia da arte, foi a encargada da presentación e explicación do documental.

A exposición alberga a colección máis importante de arte italiana do primeiro terzo do século XVII que hai en Galicia. Desenvólvese ao longo de cinco salas nas que se mostran magníficas pezas de pintura, escultura, pratería, marfís, téxtís, etc. adquiridas polos Condes durante a súa estancia en Nápoles e aumentadas por importantes obras adquiridas en España. Entre as pezas máis destacadas están as esculturas do taller de Gregorio Fernández, expoñente da Escola Castelá do século XVII, como é o caso do Cristo Xacente en urna procesional, e dúas inmaculadas. Especial relevancia teñen tamén as pezas de ourivaría do Renacemento italiano do século XVII, así como os relicarios das escolas italiana e castelá ou os bordados en sedas das pezas do ornamento e indumentaria litúrxicas e vestimentas de imaxes, procedentes probablemente dun taller monacal do século XVII.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando