La odisea de depender del tren en Galicia: "Los viernes no voy a clase para llegar a tiempo a trabajar"

Veinticinco minutos de retraso en el tren de mediodía Madrid - Santiago... pero nada que ver con lo ocurrido en Chamartín: es el pan de cada día en este servicio según reconocen a Cope Santiago en la propia oficina de información de la Estación. El caso es que no es el único: Lía coge habitualmente el tren entre Vigo y Compostela y asegura que "los retrasos son de siempre, el tren para a medio camino unos minutos y nadie da explicaciones". Ella ya sabe lo que es presentarse a un examen en la facultad con un justificante de Renfe debajo del brazo, por si no la dejaban entrar al aula por llegar tarde. Iria hace el trayecto entre Pontevedra y Santiago todas las semanas, pero el último mes y medio viajaba a diario para hacer las prácticas en la autoescuela. Asegura que todos los días, el tren de las diez y cuarto salía de Santiago a y media: "no entendía por qué no lo ponían a y media en vez de a y cuarto, porque siempre retrasado, todo el mes de octubre y algo de septiembre".

Para Alfonso, lo peor es no encontrar billetes. Él también viene desde Pontevedra a estudiar a Santiago: los lunes no hay problema para llegar a media mañana: tiene clase por la tarde, así que hay plazas para elegir. El rompecabezas es los viernes: hace semanas que no puede ir a clase, porque no hay forma de encontrar billete para llegar a tiempo a la capital del Lérez a trabajar. "Tengo que elegir entre eso o trabajar", explica.

Otra viajera recurrente es Noemí: todos los días se desplaza a Coruña, porque el alquiler allí se le hacía inviable. Cuando empezó Arquitectura Técnica, hace cinco años, no tenía problemas para adquirir a diario billete de ida y vuelta: "no había el tema de los bonos gratis, yo tenía mi bono mensual y podía coger el tren a la hora que me daba la gana... Ahora, a veces coges el tren y van asientos vacíos...pero en la aplicación aparece que va todo lleno". Ella, igual que Roi, que viaja semanalmente a Vigo, dicen que "hay que ser previsores" y estar pendientes de la aplicación para planificar los viajes. El caso es que viernes, fines de semana y vísperas de festivos... en cuanto se ponen a la venta los tickets, vuelan y las colas virtuales se hacen eternas e imposibles para muchas personas usuarias.

FALTA PLANIFICACIÓN Y MÁS OFERTA

Denuncian los usuarios que hay carencias: Por ejemplo, si quieres ir desde Coruña o Santiago a trabajar a Vigo, te vas a encontrar con que ningún servicio llega antes de las ocho de la mañana.

Desde la plataforma Media Distancia, los usuarios que utilizan esos servicios día a día, piden una programación que se ajuste a la vida de la ciudadanía para que el tren sea realmente alternativa al coche particular.

Más de siete millones de viajeros usaron los trenes de Servicio Público de Galicia. Esto es una subida de algo más del 40% en comparación con el ejercicio de 2022. Se trata de los trenes de Media Distancia Convencional, Avant y Cercanías Ancho Métrico.

El abono gratuito para usuarios frecuentes ha elevado la demanda: 2 millones de viajeros más. Pero esto no ha venido acompañado de mayor oferta. Desde RENFE reconocen que hay trenes completos en días y horas concretos y la respuesta es una recomendación: a los viajeros que planifiquemos con antelación y que hagamos un uso responsable de los abonos gratuitos.