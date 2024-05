Estreno accidentado del AVE en Galicia: se queda parado horas por una avería

Una incidencia técnica ha dejado parado más de dos horas el primer AVE Avril en Galicia a escasos metros de la estación de Ourense.

El tren, que salió de Vigo minutos antes de las 09.30 horas, se dirigía a la ciudad de las Burgas tras pasar por Santiago. En la estación compostelana todo discurrió con normalidad, partió, eso sí, con unos minutos de retraso debido a unos pasajeros que llegaron rezagados. Sin embargo, en un momento dado, se detuvo sobre las 11.10 horas, antes de llegar a la estación ourensana.

Tras varios minutos de parón, la megafonía del tren avisó de que una incidencia técnica había provocado esta parada. El tren todavía estuvo parado algo más de una hora, con unos 500 pasajeros dentro.

Los primeros pasajeros de este convoy son, sobre todo, turistas. Italianos o un grupo de mexicanas que habían venido a Santiago a hacer el Camino y que, sin saber que estaban tomando un tren que es toda una novedad, cogían el billete hacia Madrid para volar ya esa misma noche a su destino, al otro lado del océano Atlántico.



Sin luz ni información

El tren estuvo sin luz en su interior, aunque ha habido varios intentos de vuelta de la electricidad, que se frustraron.

"Dicen que por problemas técnicos, no sabemos lo que pasa, solo vemos operarios en las vías", contaba a COPE uno de los pasajeros, el alcalde de Vedra, Carlos Martínez. Por lo que vio, relata, "esto no tiene pinta de arrancar".

Ante la situación, muchos de los usuarios comenzaron a pedir autobuses que los trasladen a sus ciudades de destino.

Un viaje accidentado

Finalmente, tras un remolque, a las 12:45 h llegaban a la estación de Ourense, aunque los problemas no acabaron. Según cuentan desde el propio tren, se agotaron tanto el café como los bocadillos y solo admitían pagos en efectivo, puesto que no funcionaban los TPV. Además, apuntaban a que los nuevos trenes destacan por su rapidez, pero no por la comodidad puesto que "aquí los sitios son como más estrechos" respecto a los Alvia y Avant.





Vídeo Vagón cafetería del AVE





El primer tren AVRIL que circula en Galicia lo ha hecho con incidencias y retraso: tenía previsto llegar a las 13.34 h a Madrid y, debido a estos problemas, lo hizo dos horas y cuarto más tarde de lo previsto, en torno a las 15:50. Los AVRIL, cuando no tengan problemas, conectarán Santiago con Madrid en tres horas.