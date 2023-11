O Museo das Peregrinacións e de Santiago recibe o Premio Internacional APECSA polo seu labor na difusión da cultura Xacobea

O recoñecemento destaca o traballo da institución como espazo de acollida e centro de difusión da ruta, con actividades continuas e máis de 50.000 visitantes cada ano

Román Rodríguez aposta por seguir “coñecendo a fondo ao Camiño para asegurar o legado espiritual e histórico da súa pegada e a súa transmisión a futuras xeracións”



O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, recolleu o XI Premio Internacional APECSA 2023 de divulgación do Camiño, concedido pola Asociación de Periodistas e Estudosos do Camiño de Santiago ao Museo das Peregrinacións e de Santiago.

Este recoñecemento, materializado na escultura Harmonía de Luís Loureira, destaca o labor do centro museístico a prol do Camiño de Santiago, funcionando como espazo de acollida e centro de difusión da Ruta Xacobea. “O traballo analítico, retrospectivo e documental que se realiza desde o Museo das Peregrinacións representa un labor de responsabilidade cultural, pero tamén un exercicio de memoria colectiva”, salientou Román Rodríguez. A institución pon en valor de xeito multidisciplinar “os distintos achados que se producen no marco do estudo do Camiño e cuxos esforzos asentan o interese que suscita cada ano o fenómeno xacobeo e da cidade de Santiago”, engadiu.

Este labor ten como resultado o éxito de asistencia ás súas instalacións, que cada ano reciben uns 50.000 visitantes, sen esquecer que cada ano “continúa desenvolvendo un traballo inestimable de ampliación e mellora de servizos con novas exposicións e novas interpretacións do Camiño”, puntualizou o titular de Cultura.

Como valorou o xurado para outorgar o premio ao Museo das Peregrinacións e de Santiago, a entidade funciona como contedor cultural de relevancia en relación coas artes plásticas, producindo e organizando exposicións temporais e contribuíndo, mediante o préstamo dos seus fondos, á proxección da cultura de Galicia e, moi particularmente, á cultura das peregrinacións e á cultura xacobea.

En palabras do conselleiro, o traballo do Museo desde esta perspectiva é “por extensión, unha ollada directa á historia común de todo o país”. Nesta liña, hoxe é “máis necesario que nunca seguir coñecendo a fondo ao Camiño para asegurar o legado espiritual e histórico da súa pegada e a súa transmisión a futuras xeracións”, focalizou.

Durante a súa intervención, o titular de Cultura tamén quixo recordar a Ramón Irago Silva, quen finou este ano e a quen se lle dedica esta undécima edición do Premio Internacional Apecsa. Pintor, mestre, promotor e defensor dos valores do Camiño, foi un “auténtico promotor e defensor dos valores do Camiño de Santiago”, dixo Román Rodríguez, remarcando que a figura do Ramón Irago Silva debe “servirnos de exemplo e de inspiración para seguir traballando para mellorar a visibilidade do Camiño”.





