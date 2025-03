El motivo por el que la RAE no elimina palabras del diccionario: "Canalla"

¿Cómo nacen las nuevas palabras? Está claro que del habla de la gente. Pero, ¿sabías cómo se incorporan al diccionario?

Cualquiera, persona o institución, puede sugerir a la RAE la inclusión de una nueva palabra o acepción de una palabra ya existente. Para hacer esto hay varios canales de comunicación con la Real Academia Española.

Los alfombristas Quieren que esa palabra, alfombrista, no solo sea la persona que trata o vende alfombras. Quieren que el diccionario recoja su arte: alfombrista, como el artesano que realiza los elementos florales que en Ponteareas llevan más de 200 años de tradición.

Pero, ¿cómo se decide esto? ¿Las palabras o acepciones nuevas que se van incluyendo?

CÓMO SE DECIDE LA INCLUSIÓN DE NUEVAS PALABRAS

Pues son los académicos quienes lo estudian, junto al equipo del instituto de lexicografía. Este instituto está formado por profesionales lingüistas y filólogos que miran con lupa la documentación.

Importante que la palabra tenga un amplio uso, desde el punto de vista geográfico, es decir, que se use en España y más allá. Además de la intensidad de su uso.

Las decisiones se toman en función de una importante base de datos. Nos lo contaba el académico y exdirector de la RAE, Darío Villanueva: "Hay iniciativa de particulares que nos escriben. Incluso en mi época de director, yo creé un lugar en Internet, en nuestra página web, que está concebido para recibir solicitudes y propuestas. En ese sentido, se estudian a través de nuestro Instituto de Lexicografía, que es un equipo muy amplio de profesionales de lexicógrafos, de lingüistas, de filólogos que trabajan buscando documentación clave. En definitiva, está en que la palabra nueva o la nueva acepción tenga un amplio uso desde el punto de vista geográfico, porque que tener en cuenta que el español es una lengua de 600.000.000 de hablantes, no podemos guiarnos exclusivamente por lo que se use en España o en cualquier otro país, sino en un conjunto más amplio. Y luego también la intensidad de uso, la amplitud.

Contamos aparte del trabajo del Instituto de Lexicografía, de los propios académicos y un instrumento magnífico que además dirige un académico compañero en la Universidad de Santiago, Guillermo Rojo, que se llama el Corpus del español del siglo XXI. Es una base de datos en donde cada año introducimos 25.000.000 de formas, no son 25 millones de palabras, no hay ninguna lengua que tenga tantas, sino que son 25 millones de realizaciones de palabras en el español de todo el mundo tomadas de fuentes escritas, es decir, prensa, literatura, ciencia, etcétera. Pero también orales, música, televisión, radio, cine…"

Según el profesor nos explica, el 30% son términos captados en el territorio español y el resto fuera de España: "Tenemos casi 500 millones de formas ahí recogidas. De modo que, ante cualquier sugerencia de una palabra nueva de una sección nueva, inmediatamente en ese Corpus encontramos índices de su presencia o no y de la frecuencia y la dispersión de su uso".

RAE La última actualización del diccionario suma más de 4.074 modificacionesRAE25/6/2020

EN DICIEMBRE ENGORDA EL DICCIONARIO

Cualquier persona o institución puede hacer sugerencias, pero, una vez hechas, hay palabras que son más prioritarias y se incorporan antes: "Recibimos casi cuatro millones de consultas desde 190 países del mundo. Desde mi época de director todos los años, en el mes de diciembre incorporamos a la versión digital del diccionario nuevos términos y nuevas acepciones que son el resultado del trabajo de todo el año. Sí es cierto que el ritmo de la incorporación no es igual para todas las propuestas, algunas que se imponen enseguida por su enorme fuerza, por su urgencia, por su necesidad, casi diríamos. Y, en cambio, hay otras que no tienen esas mismas cualidades y tardan un poco más en ser incorporadas".

LA RAZÓN POR LA QUE NO SE ELIMINAN PALABRAS DEL DICCIONARIO

En la RAE también reciben propuestas para la eliminación de palabras o acepciones, pero no las atienden. La respuesta es un rechazo categórico y el motivo nos lo explica Villanueva: "Yo he sido muy militante en contra de ello y la Academia tiene esa posición. Eso es nace de lo que llamamos la corrección política, eso es totalmente inaceptable. Las palabras existen porque el pueblo las usa y las palabras, en consecuencia, no son culpables de nada. Las palabras designan realidades. El problema está en las realidades. Ya decía Aristóteles que las palabras sirven para lo justo y para lo injusto, para lo que es conveniente y para lo que no lo es. No tiene ningún sentido retirar del diccionario palabras porque le resulten desagradables e incómodas, o porque reflejen realidades incómodas".

Si hay alguna palabra en desuso, se indica.

Las palabras existen porque el pueblo las usa. No son culpables de nada Darío Villanueva Filólogo y académico de la RAE

Y es que: "Que una palabra exista y que el diccionario la recoja, no significa que haya obligación de utilizarla. Luego cada hablante es dueño, según su criterio, educación o sensibilidad para utilizar palabras. Las palabras sirven para ser educado, correcto y encantador, pero sirven también para ser un canalla, machista o un imbécil".