María do Carmen Gueimunde asume a xefatura territorial da Consellería do Mar en Celeiro-Lugo

O conselleiro do Mar, Alfonso Villares, mantivo esta semana un encontro coa nova xefa territorial da Consellería do Mar en Celeiro–Lugo, María do Carmen Gueimunde, que asumiu o cargo recentemente. O titular de Mar analizou coa nova responsable da Consellería na zona –que abarca A Mariña lucense e parte do litoral coruñés– os retos e necesidades máis inmediatas que ten o sector marítimo–pesqueiro da súa área de influencia. O representante do Executivo galego tamén aproveitou para coñecer as instalacións e saudar aos empregados da xefatura.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando