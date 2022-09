Luis López convida a todos os galegos a “aproveitar os 100 derradeiros días do Xacobeo” dende o Río Verbena Fest de Pontevedra

O delegado territorial da Xunta en Pontevedra supervisou a montaxe deste festival, que se celebrará este sábado 24 no parque de Tafisa con sete actuacións e máis de nove horas do música no marco dos Concertos do Xacobeo

“Vivimos uns meses de agosto e setembro moi intensos na cidade cos espectáculos nos que colabora a Xunta e imos vivir a fin de semana máis completa co Río Verbena Fest e a gran gala do Galicia Ilusiona, o que contribúe a dinamizar aínda máis a vida social, cultural e económica da capital provincial”, sinalou o representante galego

Luis López anima a mercar as derradeiras entradas das 3.000 que se puxeron á venda para o Río Verbena Fest e lembra que os Concertos do Xacobeo aínda traerán á cidade á cantante Madeleine Peyroux o vindeiro 15 de outubro no Pazo da Cultura

O delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Luis López, convidou a todos os galegos e galegas a “aproveitar ao máximo os 100 derradeiros días deste Xacobeo 2021–2022” a partires do Río Verbena Fest, que se celebra este sábado 24 de setembro na cidade de Pontevedra.

O representante autonómico activou deste xeito a conta atrás para o remate deste dobre Ano Santo durante a visita, este mediodía, ao montaxe e organización deste novo festival. Este gran evento musical, impulsado pola Axencia Turismo de Galicia, a Xunta e o Concello de Pontevedra, vaise celebrar no parque de Tafisa, a carón do río Lérez, con sete actuacións e máis de nove horas de música no marco dos Concertos do Xacobeo.

“Vivimos uns meses de agosto e setembro moi intensos na cidade de Pontevedra cos espectáculos nos que colabora a Xunta e imos vivir a fin de semana máis completa con este Río Verbena Fest e coa gran gala de maxia do Galicia Ilusiona, que xa ten as súas 700 entradas vendidas, o que contribúe, grazas á máxima colaboración da Xunta, a dinamizar aínda máis a vida social, cultural e económica da capital provincial”, sinalou o delegado territorial.

“O verán en Pontevedra foi un éxito, con milleiros de persoas na cidade e participando dos eventos do Xacobeo, e tamén o foi grazas ao Camiño de Santiago, que vén de bater o seu récord, con máis de 349.000 compostelas, moitas das cales foron obtidas polos peregrinos que pasaron pola cidade a través do Camiño Portugués. Así que debemos seguir aproveitando estes cen últimos días e non se me ocorre mellor xeito que gozando da música do Río Verbena Fest e da beleza do río Lérez”, manifestou Luis López, que animou aos pontevedreses e visitantes a mercar as derradeiras entradas das 3.000 que se puxeron á venda.

O festival pontevedrés contará coas actuacións de Thom Archi, Maikel DelaCalle, Sila Lúa, Villano Antillano, Ayax, Hijos de la Ruina e Groove Amigos e será o penúltimo Concerto do Xacobeo en Pontevedra, que poñeralle fin a estes eventos o vindeiro 15 de outubro coa actuación da cantante Madeleine Peyroux no Pazo da Cultura.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando