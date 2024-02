Lorenzana aposta polo diálogo cos empresarios para dar resposta ás súas necesidades e fortalecer a economía galega

A conselleira de Economía, Industria e Innovación en funcións, María Jesús Lorenzana, reuniuse na Coruña con representantes do polígono de Pocomaco, aos que informou das diferentes medidas postas en marcha pola Xunta para impulsar o investimento industrial

A Coruña, 26 de febreiro de 2024

A conselleira de Economía, Industria e Innovación en funcións, María Jesús Lorenzana, mantivo hoxe un encontro con representantes do polígono coruñés de Pocomaco, aos que informou das diferentes medidas postas en marcha pola Xunta para impulsar o investimento industrial.

Lorenzana destacou a aposta da Xunta polo diálogo cos empresarios para dar resposta ás súas necesidades e fortalecer así a economía, e destacou o bo momento que vive a industria galega, en base aos últimos datos macroeconómicos. Así, a produción industrial en Galicia medrou o 2% en 2023, mentres que no conxunto de España se rexistra unha caída media do 0,8%. Esta mesma dinámica mantense no emprego industrial, e así, supérase en dous puntos ao Estado, cun ritmo de crecemento interanual do 7,31%.

A responsable de Economía, Industria e Innovación do Goberno galego apuntou á necesidade de “traballar partindo de dialogar cos empresarios, de coñecer de primeira man as necesidades que existen nos polígonos e nas distintas zonas de Galicia”, subliñando a importancia de Pocomaco na provincia da Coruña.

María Jesús Lorenzana lembrou as diferentes medidas postas en marcha pola Administración autonómica na Lei de acompañamento, e lembrou a activación da Oficina Económica de Galicia, coa que se busca continuar facilitando os trámites aos proxectos que se queren implantar ou medrar en Galicia e avanzar na desburocratización. A Xunta tamén puxo en marcha o Plan

de impulso e aceleración de proxectos industriais para iniciativas a partir de 800.000 euros de investimento; e ampliáronse os treitos para declarar un proxecto como estratéxico, agora desde 2 M? e 25 empregos.

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando