El "IGAPE" de nuestros vecinos: el puente de las empresas asturianas con el resto del mundo

Asturex es para los asturianos lo que el IGAPE es para los gallegos. Un organismo público, que depende de la administración regional y que busca ayudar y asesorar a las empresas autóctonas para llegar a más mercados y explotar todo su potencial más allá de las fronteras de la comunidad.

Nos lo explica Bruno López, director de esta entidad: "Nuestra misión es, pues como bien lo has dicho, ser un puente entre las empresas asturianas de cualquier sector, aunque hoy estemos aquí hablando del agroalimentario, y el resto del mundo, es decir, viajar con nuestras empresas desde Asturias a todo el planeta".

Hay dos sectores que destacan en la comunidad asturiana por su potencial en cuanto a la internacionalización: "Siempre fue el sector de referencia, el sector metal. Además del sector agroalimentario, son los dos puntales que tenemos en Asturias".

Le preguntamos a López por la actualidad geopolítica y la guerra comercial abierta desde Estados Unidos. Si bien el golpe por la política arancelaria de Trump está medido y es limitado. Si habrá un efecto dominó al estar trabajando en un mundo globalizado e interconectado.

Un estudio en Asturias señala que el impacto entre directo e indirecto rondará un 2% del PIB de la región: "Nosotros creemos desde Asturex que el impacto directo, es decir, nuestras exportaciones a Estados Unidos, no van a ser el impacto más fuerte. No somos una comunidad muy expuesta a Estados Unidos. Yo creo que España, en general, no es un país muy expuesto. Pero, sin embargo, Alemania sí lo es y nuestras exportaciones tienen como destino Alemania. Nosotros somos proveedores de toda la industria alemana. Y Alemania lo está pasando muy mal. Tiene un parón industrial muy fuerte. El año pasado nuestras exportaciones a Alemania se resintieron, ya pensamos que si ese esa relación que tienen bilateral Alemania y Estados Unidos se paraliza aún más, nosotros sí lo vamos a sentir de manera muy fuerte".

Asturias no es una isla en medio de la tormenta: "Es un efecto dominó, es un tsunami y yo creo que es algo que Donald Trump no sé si está midiendo muy bien, pero que este efecto mariposa, esta escalada, en esto están todos los actores del mundo metidos en este mismo problema".

Asturex recuerda desde el Salón Gourmets que la identidad asturiana imprime carácter a los productos: "Yo creo que nos pasa a todos los de la cornisa cantábrica. Yo creo que pasa también a Galicia, a Santander, El País Vasco, que cuando la gente nos visita y viene buscando una España que nosotros sabemos que está en el sur o en el Levante, se sorprende muy, muy gratamente. Tenemos una familiaridad, tenemos un producto de kilómetro cero, tenemos una variedad gastronómica en todo el norte que es realmente envidiable. Yo pienso que debemos estar más orgullosos de lo que tenemos".