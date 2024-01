Hoxe entran en vigor os orzamentos de Galicia para este ano 2024

As contas deste ano inclúen 13.257 millóns de euros

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 1 de xaneiro 2024

Hoxe entran en vigor os orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para este ano 2024 que ascenden a 13.257M?.

Os presupostos inclúen 9.774 millóns de euros para gasto social e fomento do emprego e máis de 2.800 millóns para investimentos. En materia de política fiscal,

consolidan as rebaixas fiscais existentes e inclúen novos incentivos fiscais.

Neste marco, na declaración do IRPF do ano 2023 que se realiza no 2024, as familias con dous fillos poderán deducir 250?, dedución que ata agora tiñan as familias numerosas de categoría xeral. De forma paralela, as familias numerosas terán duplicada esta cantidade, e pasarán a deducirse 500?. Tamén se incrementa esta dedución noutros 250 euros por cada fillo a maiores.

Ademais, hoxe tamén entran en vigor as baixadas no Imposto de Transmisións Patrimoniais (ITP): a rebaixa do tipo xeral para a compra de bens inmobles usados (que pasa do 9% ao 8%); a baixada do ITP para a compra de vehículos usados (do 8 ao 3%); a baixada para a adquisición de inmobles que vaian ser obxecto de inmediata rehabilitación e que teñan ao rematar o uso de vivenda; e a eliminación do imposto para as compras de vehículos cualificados de ‘baixas emisións’ e vehículos de mobilidade persoal.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando