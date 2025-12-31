El gran apagón y los incendios en Galicia: los ciudadanos eligen las noticias del año

La gente opina sobre cuál ha sido la noticia del año en 2025

El año que termina ha sido bastante movido, según coinciden varios ciudadanos. Sin embargo, a la hora de elegir la noticia más destacada, dos acontecimientos se imponen sobre el resto en la memoria colectiva: los incendios forestales que asolaron Galicia y la sombra de un posible gran apagón eléctrico.

Los incendios, una "catástrofe tremenda"

Para algunos, los fuegos siguen siendo el suceso más impactante. Los incendios "fue una catástrofe tremenda", afirma un viandante, que considera que, a nivel Galicia, ha sido "lo que más repercusión y llamativo" ha resultado. Además, destaca que su impacto se prolongó durante mucho tiempo, un desastre "extendido en el tiempo".

El temor a nuevos apagones

El conocido como gran apagón es el otro gran protagonista del balance anual. Un ciudadano confiesa que el tema les llamó "bastante la atención", aunque a otros les pilló durmiendo o simplemente en casa, sin enterarse de la alarma inicial. "Yo es que he estado en mi casa solo", comenta uno de ellos.

La preocupación, lejos de disiparse, sigue presente. Se apunta a sucesos recientes como el ocurrido en el canal de la Mancha, donde "se quedaron también sin luz", como una señal de lo que podría venir. "A lo mejor, el 26 viene con más apagones, veremos a ver qué pasa", sentencia un ciudadano con incertidumbre.

LAS NOTICIAS MÁS SONADAS DE GALICIA

Galicia cierre este año recordando las grandes noticias que nos deja 2025: un año marcado por grandes incendios forestales, hitos históricos y cambios clave en la gestión del territorio. El fuego volvió a situar a la comunidad en el foco mediático, especialmente el incendio de Larouco (Ourense), el mayor desde que hay registros, mientras los bomberos forestales afrontaron uno de los veranos más duros de los últimos años.

El año también estuvo atravesado por acontecimientos de alcance nacional, como el apagón eléctrico del 28 de abril, que dejó sin luz a toda España y tardó más en resolverse en Galicia. En el ámbito político e institucional, destacó el traspaso de las competencias de la gestión del litoral a la Xunta, un paso histórico que amplía el autogobierno gallego.

La memoria y la cultura tuvieron un papel central en 2025. Se conmemoraron los 75 años de la muerte de Castelao y del nacimiento de la editorial Galaxia, se devolvieron al patrimonio público las estatuas del Mestre Mateo. Además, el Día das Letras Galegas rindió por primera vez homenaje a un colectivo: las cantareiras.

En el plano económico e industrial, Galicia celebró el 50 aniversario de Zara, vivió debates clave sobre el modelo energético y la implantación de grandes proyectos industriales.

El ocio nocturno y la hostelería cerraron el año con buenas previsiones, mientras el ferrocarril volvió a generar polémica por incidencias y recortes de paradas.

En el ámbito internacional, el cine gallego brilló con fuerza gracias a Oliver Laxe, premiado en Cannes, mientras la lucha contra el narcotráfico volvió a situar a Galicia en el centro de grandes operaciones policiales.

Con todo ello, 2025 se despide como un año intenso, de contrastes, en el que Galicia volvió a combinar tragedias, avances, memoria y proyección exterior.

los propósitos de los gallegos para 2026

Los propósitos para año nuevo no varían mucho respecto a otros años, según la gente nos reconoce: "cuidarse más", "conseguir un piso", o "salud, dinero y amor", resumen los deseos de los gallegos para 2026.