González Juanatey, jefe de Cardiología del Clínico de Santiago: "Tenemos que pelear por la especialización, dividir Medicina sólo nos llevará a la irrelevancia"

Una vez más y van tres, el Centro de Investigación Biomédica en Red-Enfermedades Cardiovasculares, en el que están integrados 40 equipos de excelencia que trabajan en esta especialidad en toda España, ha vuelto a colocar al área de Santiago y Barbanza a la cabeza del Estado. Mantenerse en esta posición supone prestigio, pero también una aportación adicional de 150.000 euros para continuar trabajando.

¿En qué? El jefe del servicio de Cardiología del CHUS, el doctor González Juanatey, explica en una entrevista en COPE GALICIA que desde hace años hay en esta área sanitaria investigadores centrados en distintos mecanismos de la enfermedad cardiovascular: "dende a endocrinoloxía das células do corazón, o papel da graxa que cubre o corazón, e que é unha área moi nova de investigación ou a afectación cardíaca en mulleres con cancro de mama".

González Juanatey explica que están tratando de indentificar a las mujeres que tienen alta probabilidad de padecer problemas de corazón cuando están recibiendo tratamiento contra el cáncer, para poder ser más eficientes.

"é un traballo de todos"

El responsable del equipo de investigación cardiovascular asegura que los avances que se están registrando son fruto de un trabajo coordinado y con mucha implicación: menciona especialmente a los equipos de enfermería y atención primaria.

Subraya que Galicia "ten un especial reto" en la gestión de las enfermedades crónicas. Ahí menciona cómo en esta área sanitaria se ha conseguido demostrar que los sistemas de consulta electrónica no sólo favorecen el acceso a las personas más vulnerables, sino que también mejoran los resultados en salud.

"Cando todas as consultas tiñan que vir presenciais, a derivación era máxima nos centros de saúde que estaban máis preto de Santiago, a menos de 15 kilómetros... O resto enviaban moi poucos pacientes a consulta". El jefe de Cardiología del Chus considera que se puede entender que con pacientes de edad avanzada, que viven lejos... cuesta venir a un gran hospital. "Dende que implatamos a consulta electrónica aumentou moito a derivación, e nós temos o compromiso de respostar en menos de tres días. E demostramos que a necesidade de ir a urxencias, a hospitalización e mesmo a mortalidade, se reduciu"

Nun hospital universitario casi temos a obriga moral de xerar coñecemento para que outros podan aplicalo José Ramón González Juanatey Jefe del servicio de Cardiología del CHUS

BUSCAR EL "MEJOR MODELO" PARA LA DOCENCIA EN MEDICINA

Este próximo jueves hay nueva reunión del grupo de trabajo sobre la descentralización de la enseñanza de Medicina, esta vez en el rectorado de Vigo. González Juanatey, que pertenece a ese grupo, insiste en que la fragmentación de la enseñanza sólo puede llevar a la irrelevancia, cuando en lo que hay que competir es en una mayor especialización, para poder conseguir así más recursos para investigación.

"Debemos construir un modelo robusto de formación médica e de todo o que ten que traer ao redor" y llama a no caer nuevamente en "erros do pasado". Hace unos días, las alarmas volvían a dispararse en la Universidad de A Coruña, al hacerse público el concierto entre el Sergas y la USC que adscribe los recursos sanitarios de la comunidad a esa universidad, la única que cuenta en estos momentos con grado de Medicina.

González Juanatey subraya ese aspecto, y que "en setembro hai que comezar un novo curso... Dende hai anos desenvólvese parte da docencia en hospitais do Sergas: ten que haber algún tipo de concerto!" Si aparecen nuevos grados, como ya ha demandado abiertamente la UDC, entiende que habrá que ver entonces cómo se modificará en el futuro: "hai outras titulacións do ámbito biolmédico como Fisioterapia que está na Coruña que entendería perfectamente que busque un concerto co Sergas para as prácticas de Fisioterapia... ou calquera outra titulación do ámbito biomédico"

Fragmentar Medicina sería un erro histórico para esta comunidade autónoma José Ramón González Juanatey Jefe de Cardiología del CHUS

El jefe de Cardiología del CHUS dice que el argumento para poner en marcha una nueva titulación no puede ser que "eu tamén quero: hai que ir a manter a excelencia". Pone como ejemplo la trayectoria de empresas que desde aquí, desde Galicia, han conseguido ser líderes en su sector, porque han sabido especializarse, "como Inditex, como Cortizo".

Insiste en que no tiene sentido la competencia entre universidades, "caer en localismos", porque donde hay que competir es en España y en Europa "para traer recursos, traer valor e aportar a Galicia, que tanto se necesita".