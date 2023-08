Galicia rexistra nos sete primeiros meses do ano un incremento dun 8 % de turistas e acada un máximo histórico de ocupación nos establecementos hoteleiros

O bo comportamento da demanda e dos niveis de ocupación acontece nun contexto de incremento das tarifas hoteleiras, o que conleva melloras notables dos niveis de rendibilidade no sector

Destaca o forte incremento do turismo estranxeiro que acada máximos, tanto en volume, con preto de 1,4 millóns de noites; como en peso, co 28 % do total da demanda

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 23 de agosto de 2023

Galicia rexistrou nos sete primeiros

meses deste ano 2023 un incremento dun 8 % no número de turistas e nun 6 % no número de noites. Este notable incremento permite aos establecementos hoteleiros de Galicia situarse por encima dos niveis previos á pandemia, acadando con isto un máximo da serie histórica neste período de sete meses.

O incremento do nivel de demanda en relación ao pasado ano acontece nun contexto no que o volume de oferta sobe nun 2 % de media. As tarifas hoteleiras superan nun 4 % en comparación co ano pasado e nun 17 % a cifra de 2019–, acadando tamén a cifra máis elevada da serie histórica.

O 72 % das noites hoteleiras corresponden ao turismo de ámbito nacional, segmento no que ten un maior peso o receptor –españois que proceden doutras comunidades autónomas co 48 % do total–. O mercado interno, dos residentes en Galicia, absorbe o 24 % neste caso.

O forte incremento do turismo estranxeiro permite acada un máximo da serie histórica dos primeiros sete meses do ano tanto en volume –con preto de 1,4 millóns de noites– como en peso –co 28 % do total da demanda–.

Os establecementos hoteleiros das provincias de A Coruña, Lugo e Ourense conseguen superar os niveis de 2019, acadando as dúas primeiras as cifras máis elevadas da serie histórica con máis de 2,2 millóns de noites en A Coruña e 611.000 noites en Lugo.

Co 45 % das noites hoteleiras A Coruña lidera o mercado turístico hoteleiro nos primeiros sete meses do ano. Seguen a continuación Pontevedra, co 35 %, Lugo –co 12 %– e Ourense –co 7 % do total neste caso–. Mantense neste período a concentración da demanda nas provincias do litoral atlántico –o 80 % das noites localízanse en A Coruña e Pontevedra.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando