Galicia defende o seu modelo de xestión do litoral nun curso promovido polo consello xeral do poder xudicial e o goberno andaluz

Entre os relatores participantes destaca Marta García, catedrática da Universidade da Coruña e unha das redactoras da Lei galega de xestión e ordenación integrada do litoral

Almería, 17 de outubro de 2023

A Xunta de Galicia defendeu hoxe o seu modelo de xestión integral da franxa costeira no marco do curso Ordenación e xestión do litoral que se imparte desde onte en Almería no marco dun convenio de formación continua subscrito entre o Consello Xeral do Poder Xudicial e o Goberno andaluz.

Tras asistir como xurista e representando ao Executivo galego na segunda e última xornada do encontro, a secretaria xeral Técnica da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Carmen Bouso, lembrou

que ese modelo inspirou os principios fundamentais da Lei de xestión e ordenación integrada do litoral galega,

aprobada polo Parlamento autonómico en xuño sen ningún voto en contra.

Precisamente hoxe, Marta García, catedrática en Dereito Administrativo da Universidade da Coruña e unha das redactoras da norma galega como membro do Observatorio do litoral, foi unha das poñentes principais do curso, durante o que impartiu unha conferencia sobre titularidade e competencias en dominio público e, en particular, en dominio público marítimo–terrestre.

Neste sentido, Carmen Bouso salientou a “experiencia e prestixio” dos xuristas que, como Marta García, se implicaron na elaboración da Lei do litoral galega, un texto que a Xunta decidiu impulsar o ano pasado, recordou, co “aval previo” do Consello Consultivo de Galicia e no marco das competencias exclusivas que lle atribúe o Estatuto en materia de ordenación do territorio. Por iso, concluíu que esta norma “non vai contra ninguén” senón que responde á “defensa dos lexítimos intereses da Comunidade”.

Pola súa parte, os asistentes coincidiron en destacar o carácter innovador da lei galega, por cuxo contido felicitaron tanto ao equipo xurídico da Xunta como aos membros do Observatorio do litoral encargados da súa redacción.





