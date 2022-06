Galicia celebra o V Encontro de Deseño para a Innovación Empresarial co foco no crecemento sostible das pemes

O evento terá lugar en Ferrol o 29 de xuño, coincidindo co Día Mundial do Deseño Industrial, e estará incluído na programación do festival Galicia Design Week

Seis empresas galegas beneficiarias do programa DeseñaPeme expoñerán a súa experiencia na incorporación do deseño como ferramenta de innovación e competitividade



A Vicepresidencia primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación, a través da Axencia Galega de Innovación, celebra o vindeiro

mércores, 29 de xuño, a quinta edición do Encontro de Deseño para a Innovación Empresarial en Galicia , co que a Xunta conmemora o Día Mundial do Deseño Industrial. A xornada está incluída na programación do Galicia Design Week, un festival que se está a celebrar estes días co apoio da administración autonómica a través de eventos, exposicións e obradoiros, entre outras experiencias.

O encontro, que terá lugar no CIS Tecnoloxía e Deseño (Ferrol) e tamén se poderá seguir en liña , busca abrir canles de contacto e colaboración entre os profesionais do desen?o e as empresas galegas, especialmente as pemes. Nesta edición ponse o foco no potencial do deseño e dos procesos creativos como recursos estratéxicos para a innovación sostible e a competitividade. Isto conecta directamente coas prioridades do Programa de Deseño para a Innovación e a Sustentabilidade 2024 – DIFERENZA, no marco do cal se celebra o encontro.

As persoas participantes terán acceso a unha visión práctica e aplicada sobre o tema a través das experiencias de empresas galegas que xa están desenvolvendo proxectos grazas ao apoio da primeira convocatoria do programa DeseñaPeme da Xunta de Galicia. Star Electrónica e MRF intervirán como casos de éxito no ámbito do futuro dixital e o desenvolvemento sostible. A–vida by Idoia Cuesta e Granja Campomayor explicarán de que maneira están a aproveitar as especificidades do rural como vantaxes para a innovación e a competitividade. Veigas de Sabugueiro e Calor Color expoñerán tamén os seus proxectos de aplicación do deseño á economía circular e creativa.

A visión empresarial completarase co relatorio de Carlota Corzo, confundadora de Lázzaro, sobre a transparencia, a seguridade e a trazabilidade a través do deseño dixital.

As persoas que asistan presencialmente terán ocasión de visitar o stand que a Axencia Galega de Innovación presentou no festival Imperdibles da Fundación Cotec, celebrado en Segovia, no que se amosa unha selección de materiais creados na contorna rural galega e que representan solucións innovadoras e sostibles a retos de carácter global.

Serán expostas as propostas textís de RIR & Co, Io Morales e Tsubaki Diseño; os xardíns verticais e os materiais de construción a base de pedra reciclada de NorPromenade e Mámoa Deseños Vivos; os xabóns artesanais e as esponxas naturais de Mar de Miranda e Ibérica de Esponjas Vegetales; e os utensilios de cociña, as vigas de madeira sostibles e os materiais obtidos de residuos da industria forestal creados por Atalanta Madera, Timbersoul by Cándido Hermida e Betanzos HB.

Tamén se poderán apreciar a cestería e o mobiliario urbano feito a partir de residuos de Idoia Cuesta e Cholita; os zocos e os parches para instrumentos musicais de Eferro e Landra Típica; e os abonos ecolóxicos a partir de cuncha de mexillón e as mallas compostables de Ecocelta e Ecoplas Barbanza.

A cita está aberta á inscrición para profesionais do deseño de todas as áreas de especialización (gráfico, estratéxico, de espazos, dixital, de moda e industrial e de produto), estudantes e representantes de empresas e outras entidades interesadas en potenciar o deseño como ferramenta de innovación, competitividade e sostibilidade nas súas organizacións.

A inscrición tanto para asistir de forma presencial como para seguir o evento en streaming pode formalizarse

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando