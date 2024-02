Galicia aborda o porvir da súa frota no proceso de transición enerxética nun obradoiro da Comisión Europea sobre innovación e tecnoloxía en Bruxelas

A Xunta traballa en favor dun marco que permita aos pesqueiros adaptarse de forma gradual ao uso de novas fontes enerxéticas no entorno actual de descarbonización

O director xeral de Pesca sinalou que ningunha outra rexión da UE ten por diante un reto tan grande, pois ningún outro país europeo se achega aos seus 4.200 barcos

Antonio Basanta demanda neste foro da UE unha distinción, recoñecemento e alicientes aos profesionais do mar galegos pola seu compromiso na loita contra o cambio climático que os distinga de aqueles que non amosan este respecto

Pon en valor o traballo que se desenvolve xunto co sector e entidades como o clúster Aclunaga, Fundación MarinnLeg e a Universidade da Coruña para cimentar a transición



A Xunta de Galicia aposta por continuar avanzando nun proceso de descarbonización da frota que é necesario realizar de forma gradual, asumindo este reto de forma realista para que sexa asumible polo sector. Así o sostivo este mércores en Madrid o director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Antonio Basanta, que participou nun obradoiro sobre Innovación e Tecnoloxía organizado pola Asociación para a Transición Enerxética (ETP), plataforma que puxo en marcha a Dirección Xeral de Asuntos Marítimos e Pesca da Comisión Europea (DG MARE).

Na cita o responsable galego aproveitou para introducir unha derivada que complementa á necesidade de que os cambios atendan á realidade do sector e se acompasen ás súas posibilidades de acometelo: os profesionais do mar galegos, que están comprometidos con pescar máis e mellor, coa sustentabilidade e coa loita contra o cambio climático, a transición enerxética e toda a mellora da parte ambiental ten que ter unha distinción, recoñecemento e alicientes con respecto a aquelas frotas que non fan ese traballo.

Este encontro foi o segundo taller auspiciado pola DG MARE tras un primeiro obradoiro que, celebrado a finais de novembro de 2023, abordou as finanzas da descarbonización. Nesta ocasión, o representante da Consellería do Mar e os participantes de diferentes rexións comunitarias de toda a UE aproveitaron para abordar as oportunidades actuais de innovación e tecnoloxía dispoñibles para a transición enerxética, incluíndo as innovacións en engrenaxes e motores así como a utilización de combustibles alternativos.

Tamén se exploraron e identificaron as fendas tecnolóxicas e de I+D+i existentes na actualidade e as posibles solucións en áreas da investigación que afectan aos sectores da pesca e a acuicultura neste tránsito cara ao futuro novo modelo. Un camiño no que Galicia e o seu sector marítimo–pesqueiro pretende explorar as distintas posibilidades de colaboración e as posibles sinerxias para propiciar este cambio gradual.

As conclusións do debate en foros como o celebrado na sede da DG Mare en Bruxelas servirán como base para a elaboración dun documento que recollerá os problemas, desafíos, oportunidades e achados máis importantes que contribúan ao deseño da folla de roteiro para acadar a descarbonización na pesca e na acuicultura da UE no ano 2050.

Neste contexto, Antonio Basanta volveu a recordar que Galicia conta coa maior frota pesqueira da UE, con 4.200 barcos, sinalando que este proceso non pode derivar nun impacto lesivo á capacidade de pesca dos buques. Por iso hai que dar pasos como o de definir, en primeiro lugar, a tecnoloxía axeitada á que mudar os motores que hoxe funcionan a diésel e gasolina cunha tecnoloxía axeitada á que mudar os motores que hoxe funcionan a diésel e gasolina. Un ámbito onde a Xunta traballa xa xunto á Asociación Clúster do Naval Galego (Aclunaga) e a Fundación MarinnLeg, co fin de avaliar as posibilidades da frota galega de avanzar na transición enerxética, pero facéndoo sempre con sentidiño, sen afectar a súa sustentabilidade e rendibilidade.

Tamén se traballa coa Escola Técnico Superior de Náutica e Máquinas da Universidade da Coruña (UDC) para anticiparse ás necesidades que xerará esta remuda en materia tecnolóxica dentro dos barcos de pesca en ámbitos como o da formación dos tripulantes.





