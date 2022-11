Fernández-Tapias felicita aos gañadores dos primeiros premios Gastro Movida Summit: os Estrella Michelin Rafa Centeno e Alberto Prelcic, o sumiller Juanjo Treus, Vigo Gastronómico e Artesa

A delegada da Xunta en Vigo participou na clausura do evento que serviu como apoio á gastronomía local e galega

“Foi un excelente catalizador da industria da gastronomía viguesa e supón unha importante promoción da cidade como destino turístico”

Vigo, 29 de novembro de 2022

A delegada territorial da Xunta en Vigo, Marta Fernández–Tapias, participou este martes na clausura do Gastro Movida Summit ? Xacobeo 21–22 e felicitou aos gañadores dos primeiros galardóns do evento que converteu á cidade en “epicentro” da gastronomía.

Durante a gala de peche celebrada na sede do Real Club Celta, os organizadores entregaron os primeiros galardóns aos cociñeiros vigueses con Estrella Michelin, Rafa Centeno e Alberto Prelcic; ao sumiller Juanjo Treus, ao colectivo Vigo Gastronómico e á empresa Artesa.

A cita reuniu a máis de 30 establecementos de Vigo arredor da cociña grazas ao apoio da Xunta de Galicia a través do Plan Xacobeo. O luns houbo un percorrido en barco pola ría de Vigo para coñecer o produto local e a pesca artesanal e este martes celebrouse o congreso con mesas redondas e charlas.

No evento Gastro Movida Summit participarán restaurantes como Silabario, O Croque, Niño Corvo, Kero, Pintxoteca, María Manuela, Lume de Carozo, Mijo, Nero ou Nikko Gastronómico. Tamén estiveron as escolas de cociña Manuel Antonio e Harina Blanca, ademais da colaboración das marcas Coca–Cola e Gadis.

Artesa:

Recoñecemento a máis de 15 anos traballando produto galego de máxima calidade nas Rías Baixas en xeral e na Ría de Vigo en particular. Empresa que pon en valor os produtos do mar. É un dos mellores embaixadores da nosa ría xa que os seus produtos chegan ás mesas dos mellores restaurantes do España.

Vigo Gastronómico:

Recoñecemento a unha iniciativa que pretende poñer en valor á restauración de Vigo e así ser un impulso para a cidade.

Alberto González Prelcic:

Recoñecemento a un cociñeiro que achegou valor á cidade coa súa proposta Silabario, chegada da man do R.C. Celta na Sede, e que mantén a súa Estrela Michelin un ano máis.

Juanjo Treus:

Recoñecemento ao traballo de sala nos restaurantes en xeral e Vigo en particular. Formou a moitos dos mellores summillers que agora están nos mellores restaurantes. Como presidente dos sumillers de Galicia forma a diario aos que van ser os embaixadores dos nosos viñedos no mundo.

Rafa Centeno:

Recoñecemento á constancia e a manter durante máis de 10 anos a Estrela Michelín, que recoñece unha proposta de alta cociña na nosa cidade. No seu restaurante Maruja Limón e agora tamén en Centeno (CC Vialia Vigo). É un dos referentes en Galicia e leva o nome de Vigo a través da súa proposta e coa Ría de Vigo como despensa de km 0.





