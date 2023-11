A exposición, “Galicia, tierra del Atlántico”, do grupo Galeoska xa pode visitarse desde onte na Casa de Galicia en Madrid

Madrid, 7 de novembro de 2023

O director da Casa de Galicia en Madrid, Javier Vázquez, participou na inauguración da exposición colectiva "GALICIA, TERRA DO ATLÁNTICO", do grupo Galeoska, un grupo aberto de artistas de Galicia que traballan en diferentes disciplinas, con estilos diversos, pero que se senten agrupados contorna a unha mesma paixón que é a arte. Naceu Galeoska no ano 2018 da man de dous artistas fundadores: Martina Bugallo e Sergio Ribeiro.

Fernando Cobo, representante do grupo Galeoska, falou da luz do Atlántico, co seu mar e os seus atardeceres en distintas épocas do ano.

O grupo Galeoska ten entre os seus obxectivos dar a Galicia unha visibilidade estética singular no panorama artístico universal, engrandecendo e diversificando coas súas creacións o patrimonio cultural de Galicia.

Os autores do grupo Galeoska que expoñen as súas obras na delegación da Xunta de Galicia en Madrid son:

? Sergio Ribeiro (Lisboa, 1962). O seu estilo está próximo ao impresionismo, debido á rápida e ás manchas de cores que conforman as figuras. Con todo, ás veces xoga coas cores expresionistas e outras experimenta coa difusidad da realidade, avanzando cara á abstracción. Gústalle crear texturas nolos seus cadros, algo que consegue grazas aos fondos, ás pinceladas irregulares e á incursión doutras técnicas e materiais. É unha obra en constante evolución.

? Carmela Taboada (Santiago de Compostela, 1965). Participou en diversas exposicións colectivas, co alumnado de Mareiras Espazo de Arte, con membros da asociación AAAGP e coa asociación AGAEC, entre outras.

? Fernando Cobo. A súa obra abarca tanto a figuración como a abstracción mediante a utilización de diferentes técnicas, aínda que principalmente se especializou no óleo, medio no que o seu estilo como paisaxista bebe da influencia do tonalismo americano.

? Josecho González (1969 Carballo. A Coruña). Pintor galego de formación autodidacta con producións artísticas baixo a influencia da abstracción e da xeometría. Cada un dos seus cadros exprésase como unha obra en si mesma e non como unha representación dun concepto externo, coa cor e o fondo como protagonista. Recuperando así as posibilidades da forma e a cor como medio pictórico.

? Olalla Buceta Interesada no proceso artístico e en mostrar o fluxo de enerxía do mundo circundante, as experiencias compartidas e a emoción vividas. Emprega a cor e os materiais de forma simbólica que acompañan a carga poética do seu traballo, tanto de maneira figurativa como abstracta. O gusto polas texturas, o collage e a reciclaxe fai que cada obra teña un carácter particular e diverso entre si. A natureza e os seus elementos, a sociedade e as emocións son os temas máis recorrentes.

? Lola Sanz. A súa pintura, maiormente figurativa ou con reminiscencias figurativas, nestes últimos tempos vén camiñando por outras rutas nos que perduran os mesmos temas, pero explorando novas formas de expresión: o “fragmentarismo”, a “deconstrución”, a secuencia, a mirada poliédrica, a suxestión de atmosferas a partir de trazos insinuados, así como o emprego de materiais de refugallo, de formigón, de area... As súas obras pretenden non só transmitir sensacións e emocións, senón mesmo contar unha historia.

? Loli España. A constante da súa obra é a exploración con diferentes materiais, tratando de investigar nas formas e na cor, sendo a reciclaxe un camiño máis para tal fin. A súa obra trata de mostrar sempre o seu respecto ao medio, os animais e as plantas e, sobre todo, o ser humano.

? Tania Ulloa Sousa (A Coruña 1961). Nas súas obras emprega pasteis, óleos e acrílicos, incorporando aos lenzos materiais diversos que suxiren formas e texturas.

? Martina Bugallo. Encádrase dentro da arte urbano, xa que dúas das súas series máis coñecidas, “graffitis autorizados” e “camiños borrosos”, mostran cidades, graffitis e personaxes das diferentes culturas urbanas (seapunks, otakus...).

A exposición poderá visitarse nas salas Emilia Pardo Bazán e Álvaro Cunqueiro, da Casa de Galicia en Madrid, ata o vindeiro venres, 1 de decembro, en horario de 10 a 14 e de 16 a 20 horas. Festivos: de 10 a 14 horas.

