O estendido do firme na vía de altas prestacións Pardiñas-As Galanas e os traballos na zona final da autovía Santiago-Brión suporán novas afeccións ao tráfico a vindeira semana

Estes traballos acometeranse entre o luns e o venres, polo que o tráfico será transferido á calzada oposta, en función da zona de obras, como vía de dobre sentido

O luns día 3 levaranse a cabo intervencións no ramal das Galanas

As actuacións na VG–1.7 proseguirán entre o martes e o xoves, polo que será necesario o corte dun dos carrís, dándose paso alternativo ao tráfico mediante semáforos

As obras de estendido da nova capa de rodaxe na autovía VG–1.7, Pardiñas–As Galanas, e os traballo na zona final da autovía AG–56, Santiago–Brión, suporán novas afeccións ao tráfico a vindeira semana.

Máis en concreto, o luns día 3 de xullo comezaranse os traballos polo estendido da nova capa de rodadura na vía de altas prestacións, no ramal das Galanas.

As actuacións na VG–1.7 proseguirán entre o martes e o mércores, polo que será necesario cortar un dos carrís e dar tráfico alternativo polo outro mediante semáforos.

Segundo a programación dos traballos, as obras comezarán o martes ás 8,30 horas e prolongaranse ata as 20,30 horas no tramo situado entre os quilométricos 3 e o 2+000. O mércores os traballos seguirán, nese mesmo horario, entre os quilómetros 2 e 1. Xa o xoves día 6, tamén no mesmo horario, desenvolveranse as intervencións entre os puntos quilométricos 1 e 0+200 .

En paralelo a estas actuacións, o venres día 7, os traballos en execución na

autovía Santiago–Brión, a AG–56, concentraranse na

zona final de la autovía, o que obrigará a facer o corte dunha calzada, funcionando a calzada oposta como vía de dobre sentido.

Todas esta tarefas forman parte da renovación do firme na autovía Santiago–Brión, AG–56, e na vía de altas prestacións Pardiñas–As Galanas que se está a levar a cabo nas últimas semanas cun investimento de case 5,9 M?, asumido dentro do contrato de concesión da autovía.

Os traballos, que contan cun prazo de execución de 4 meses, céntranse no acondicionamento do firme de puntos ou zonas singulares onde existe un deterioro acentuado, mediante o fresado de 5 cm de capa de rodaxe e a reposición de 5 cm con mestura intermedia. As obras tamén inclúen o selado de fisuras transversais e o estendido de nova capa de rodaxe no tronco, ramais e enlaces.

As actuacións complementaranse coa posterior reposición da sinalización horizontal e vertical.

