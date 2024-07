Este es el bar de A Coruña donde puedes tomar la mejor tapa de Galicia: "Es espectacular"

La gastronomía es el segundo motivo por el que los visitantes eligen Galicia. El producto fresco y de calidad y su sabor son razones de peso para visitar la comunidad autónoma. Así que, quien acude a Galicia sabe que va a disfrutar de placeres para el paladar.

El primer motivo para visitar el noroeste peninsular son los paisajes y la naturaleza.

Para potenciar la cocina típica de Galicia, la innovación y el producto, el organismo Turismo de Galicia, que depende de la Xunta, organiza un concurso de tapas entre las siete ciudades gallegas: Ferrol, A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo y Santiago. Previamente, las propias ciudades han escogido al cocinero y la tapa que los va a representar.

LA MEJOR TAPA DE GALICIA: UN DONETE

En ese concurso anual, que en este 2024 cumplió siete años celebrándose, se escoge la mejor tapa. Hay un jurado, pero el público también vota.

El concurso ha escogido un donete relleno de cocido como la mejor propuesta, la mejor tapa gallega. Se elabora en A Coruña y el responsable de la creación es el chef Manu Triay: “Partimos de la base de un cocido tradicional, clásico, pero cocemos la carne, la picamos, las metemos en un molde de silicona que congelamos y lo pasamos por una masa tipo buñuelo y la freímos. Después preparamos un glaseado y un jugo de pimiento asado. Pero la madre del cordero es el caldo que obtenemos de hacer tantos cocidos. Caldo sobre caldo. El donete es espectacular, pero el caldo está muy bueno”.

Manu nos cuenta entre risas que es una elaboración que da trabajo, laboriosa, para luego que se deguste rápido. Una obra efímera que, reconoce, para eso fue creada: “A mí me gusta ver la cara de la gente cuando come lo que preparo”.

Escogió un donete de cocido porque es un plato presentado de manera innovadora, pero con arraigo y tradicional.





LA HISTORIA DEL CHEF MANU TRIAY

Manu Triay se hizo cocinero casi por casualidad. La cocina siempre estuvo presente en su vida, pero no imaginó que podía dedicarse a esto de manera profesional: “No fui buen estudiante… Quería estudiar fisioterapia, pero no me daba la media. Siempre digo de coña que no me daba la nota ni para estudiar pirotecnia”. Pasó por Londres y estuvo haciendo varios cursos: “estuve un poco perdido hasta que un día llegó mi padre y me comentó la salida de la cocina”. Y es que era Manu quien cocinaba “no estudiaba, pero les preparaba la cena para que no me echara la bronca. Siempre me gustó la cocina. Descubrí que no era una excusa para no estudiar”.

Reconoce que es un cocinero “entregado” y un “poco obsesivo”. Dedicó tiempo a aprender y, como una de sus pasiones es viajar, iba a todos los lugares con “hambre de aprender”

El jurado profesional, integrado por Cesáreo Pardal, presidente del Clúster de Turismo; Jorge Gago, chef do restaurante A Maceta (Santiago de Compostela); Rubén González, Chef del restaurante El Cafetín (Pontevedra); la instagramer Sara Lúa y Rebeca Munín, directora da revista Pincha, valoró cada tapa teniendo en cuenta parámetros de su complejidad técnica, creatividad, presentación y sabor.