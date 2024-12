Escasea la producción de esta hortaliza típica de Galicia: "Es una yincana"

Es tendencia en los últimos años: la cosecha de nabos y nabizas no es buena. Se debe al tiempo: "El nabo necesita frío y estos últimos años el tiempo es irregular y no estamos teniendo frío en la temporada habitual. Menos oferta hace incrementar el precio". Y es que cuando un bien escasea se repercute en el mercado. Pero no solo porque haya menos, sino porque cuando la cosecha es mala, el productor tarda más en recoger el producto del campo: "Pagas el trabajo de recogerlas. Cuando están buenas, en un momento recoges el manojo. Pero, cuando están malas, tienes que andar saltando de aquí allá y lleva más tiempo. En la nabiza también se paga lo que cuesta recogerla".

Nos lo cuenta Iván, productor de Vilalba. Ahora él vende el manojo de kilo a dos euros: "El manojo de kilo, bien generoso, a dos euros lo estamos vendiendo".

LAS DIFERENCIAS ENTRE NABIZA Y GRELO

La nabiza y el grelo son dos hortalizas diferentes, aunque provienen de la misma raíz, del nabo.

La nabiza es el nabo entero y el grelo se recoge después, cuando el nabo está a punto de echar flor y las hojas son más grandes.

La nabiza son las hojas tiernas del nabo. Pero tanto unas como otros son verduras muy apreciadas en la gastronomía gallega, por estar perfectamente implantadas en los platos de invierno.

Si bien, su sabor es ligeramente diferente. Pero las dos hortalizas tienen un sabor amargo, que se reduce durante la cocción. Estas hortalizas son muy apreciadas en la comunidad gallega y son una fuente de vitaminas A, C, y K, así como de potasio, calcio y hierro.

una vida dedicada al campo

Iván tiene 40 años, pero lleva toda su vida dedicado al campo porque es lo que vivió de pequeño. Estuvo una temporada fuera, pero ahora pasa su tiempo entre la huerta y sus abejas porque también es apicultor.

Destaca el cambio continuo que vive en la actualidad: "El campo es muy sensible. A los cultivos les gusta la estabilidad climática y ahora mismo tanto estamos a 20º C como estamos a 5. Tenemos un día de agua brutal y al día siguiente sol o frío. Y encima todo esto, a destiempo".

Hay una frase extendida entre los agricultores que lo explica a la perfección: "Tenemos siempre una mala primavera. No se diferencian las estaciones. No hay invierno o verano y eso para los animales y los cultivos es malísimo".

Esta situación irregular la perciben desde hace 15 años.

A pesar de todo, se puede vivir del campo, aunque: "Lo intentamos, pero parece una yincana, tenemos que ir saltando pruebas".