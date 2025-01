El elemento que piden los agentes de la Policía Nacional en Galicia y que se compran ellos mismos

Roberto González es secretario general del SUP en Galicia

Imagínate ir a trabajar y que no tengas los medios necesarios para desempeñar tu trabajo con total garantía. Y vamos un paso más, imagínate que la carencia de ese material pone en peligro tu integridad física. Así es como se sienten los Policías Nacionales.

LA PLAZA DE LA POLICÍA NACIONAL ESTÁ EN VIGO

Vigo tiene desde este 13 de enero de 2025, una plaza en su callejero dedicada a la Policía Nacional. El cuerpo supera los 200 años de antigüedad y ahora cuentan con este homenaje que ensalza su labor. Se trata de la plaza donde se sitúa la propia comisaría de la ciudad olívica.

Si tienes un problema, los llamas a ellos. Pero su profesión aún no está considerada de riesgo. Algo que no se explican desde el Sindicato Unificado de la Policía (SUP). El secretario general de esta organización en Galicia reitera su petición de que la profesión reciba esta declaración.

El SUP sigue denunciando carencias, en la comisaría de Vigo faltan alrededor de un centenar de efectivos, "un 10% del total", pero es que en Galicia harían falta 300 en general en toda la comunidad.

EL MATERIAL QUE SE COMPRAN LOS PROPIOS AGENTES

Ahora mismo hemos mejorado en cuanto a dotación de material. "Desde hace unos siete u ocho años, hemos mejorado en la dotación de material", explica González. Ya cuentan con chalecos de protección, pero son ellos mismos quienes se compran otros materiales como guantes anticorte. Esta protección es fundamental en situaciones como un cacheo.

Roberto González, secretario del SUP en Galicia, lanzaba esta petición en los micrófonos de COPE Galicia: quieren contar con cámaras personales de grabación. Esto es, que los propios agentes porten y que graben su intervención: "Son compradas por los propios policías. Nosotros pedimos que todos los agentes, en el ejercicio de sus funciones, cuando están en seguridad ciudadana y en una intervención, lleven una cámara. Que lo sepan los ciudadanos y que esa grabación se pueda poner a disposición de la autoridad judicial". Y es que, aseguran, ayudará a comprender una intervención policial mucho mejor que cualquier grabación que pueda aportar un ciudadano de su teléfono móvil y que pueda ofrecer imágenes completamente descontextualizadas de una intervención. Con estas cámaras corporales los agentes también se cubren las espaldas sobre las decisiones que toman durante un operativo.

Las cámaras que ahora mismo muchos agentes optan por comprarse ellos mismos tienen un coste que oscila entre los 200 y los 350 euros por dispositivo.

UNA JUBILACIÓN DIGNA

¿Cuánto cobra un agente de la Policía Nacional y qué pensión le queda cuando se jubila? Esta pregunta se la trasladamos al dirigente del sindicato: "Lo que perciban de pensión de jubilación depende del año que accedan al cuerpo. Los que accedieron antes de 2011 tienen un régimen de clases pasivas y su pensión se calcula de otra manera. Un policía de escala básica, si llega a los años máximos de cotización, estaría alrededor de 1.600 euros, en función del descuento que tenga. Hay una merma retributiva del 30 o 40% en comparación con estar en activo. Eso no sucede en otros cuerpos de seguridad". Así que el SUP demanda esa equiparación. Los agentes que accedieron después del año 2011, un tercio de los efectivos, tienen otras condiciones.