A EGAP presenta un plan de formación con importantes novidades nas áreas de igualdade e novas tecnoloxías

A directora da Escola presentou esta mañá ao Consello Reitor do organismo a previsión de actividades dirixidas ao persoal empregado público para o ano 2024

O plan formativo tamén incluirá como novidades as actividades da Certificación galega en competencias dixitais, cursos de nivel superior de lingua inglesa, novos títulos en materia de economía pública e formación dirixida a procurar o benestar laboral

Normal 0 21 false false false GL

Santiago de Compostela, 21 de decembro de 2023

A directora da Escola Galega de Administración Pública, Sonia Rodríguez–Campos, presentou esta mañá ante o Consello Reitor do organismo o Plan de formación do persoal empregado público para o ano 2024, no cal se inclúen importantes novidades nas áreas de igualdade e novas tecnoloxías.

A través deste plan, e dentro da convocatoria específica sobre igualdade e prevención da violencia de xénero, impartirase unha formación de 150 horas sobre a integración da perspectiva de xénero na práctica administrativa ademais de novos cursos sobre atención psicolóxica das mulleres vítimas de violencia de xénero, detección da violencia de xénero na muller maior, xestión da diversidade sexual e de xénero ou prevención da LGTBI fobia.

Na área de novas tecnoloxías ofertarase un programa de actividades completo e específico que abordará materias como a intelixencia artificial, a administración electrónica, a ciberseguridade ou a robotización aplicada á xestión pública. Ademais, convocaranse as sete actividades correspondentes ao nivel de iniciación da Certificación galega en competencias dixitais (ComDix).

O plan do ano 2024 tamén inclúe dous cursos de nivel superior de lingua inglesa, novos títulos en materia de economía pública –que se convocarán ao abeiro do Instituto de Economía Pública de Galicia–, e formación dirixida a procurar o benestar laboral con cursos específicos sobre coidado da saúde, relacións saudables e produtivas no traballo ou deseño de plans de benestar para o ámbito laboral.

Finalmente, este programa formativo contará ademais con novidades formativas relevantes, tanto desde o punto de vista dos contidos coma da proxección práctica, na área de réxime xurídico e coa actualización de máis do 50% dos contidos na área de formación específica.

En total estas actividades suporán a convocatoria ao longo do próximo ano de 592 cursos e 36.664 prazas, dirixidas en exclusiva ao persoal ao servizo das administracións territoriais, institucionais e entes públicos instrumentais do sector público da Comunidade Autónoma, así como ao persoal da Administración de xustiza de Galicia e de administración e servizos (PAS) das tres universidades do Sistema universitario de Galicia (SUG).

Durante a reunión Sonia Rodríguez–Campos tamén anunciou a continuidade das xornadas de formación práctica dixital (e–martes) e dos cursos superiores de administración electrónica, protección de datos e ciberseguridade.

Ademais, a Escola tamén convocará proximamente un foro de debate sobre a Constitución e o Dereito no novo contexto socio–político, varias xornadas descentralizadas dirixidas ao persoal das entidades locais e novos webinarios en materia de emprego público, novidades lexislativas e outras cuestións de actualidade no ámbito da Administración pública.

En 2024 tamén se impartirán novamente cursos superiores sobre xestión de eventos deportivos, sobre urbanismo e sobre planificación estratéxica.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando