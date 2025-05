¿Cómo educar a un menor en el uso de una tablet? El equilibrio que se busca en las aulas de Galicia

Santiago - Publicado el 08 may 2025, 12:48 - Actualizado 08 may 2025, 12:53

La Xunta de Galicia trabaja en la elaboración del Plan de Bienestar Digital del Alumnado Gallego, una hoja de ruta que busca fomentar el uso saludable, seguro y responsable de la tecnología en los centros educativos.

Para ello, ha iniciado un proceso de consulta con expertos de distintos ámbitos como la medicina, la psicología, la pedagogía y la informática. Uno de los participantes clave es Fernando Suárez, presidente del Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG).

En una entrevista en COPE Galicia, Suárez subraya que “la tecnología debe ser una herramienta que potencie el aprendizaje, no que lo limite ni que cause efectos adversos”. Desde su perspectiva, el reto está en asegurar un uso responsable de la tecnología tanto en las aulas como en el entorno familiar, con pautas claras y supervisión.

la clave: el uso

Hay familias a las que la digitalización en las aulas les ha generado un fuerte rechazo: aprecian que sus hijos no aprenden, no se concentran y piden la vuelta al libro tradicional. ¿Es este problema exclusivo del colegio? Las pantallas han llegado para quedarse en un mundo digital. Pero la clave es la educación en su uso. Dotar a la comunidad educativa de las herramientas apropiadas para que el aprendizaje sea efectivo y saludable.

El experto alerta sobre varios riesgos asociados al uso inadecuado de los dispositivos digitales en el entorno escolar, y fuera de él. Entre ellos, menciona el uso indiscriminado, el acceso a contenidos inapropiados —como violencia o pornografía— y la exposición prolongada sin supervisión, que puede derivar en comportamientos problemáticos. “No podemos cerrar los ojos a esto”, afirma, insistiendo en la importancia de dotar tanto a los educadores como a las familias de herramientas para guiar a los menores.

Respecto al impacto del tiempo frente a pantallas en el rendimiento escolar, Suárez se muestra cauto. “No me gusta el término pantallas porque mezcla muchos dispositivos y usos distintos”, explicó. En su opinión, no es lo mismo un uso educativo supervisado que uno de ocio sin control. Por eso, propone enfocarse más en el tipo de uso que en el tiempo de exposición.

la ia en las aulas de galicia

Uno de los aspectos más innovadores del plan será la incorporación de la inteligencia artificial (IA) en el proceso educativo. Según Suárez, esta tecnología, aunque no es nueva, ha ganado protagonismo con herramientas como ChatGPT. “Puede ayudarnos a mejorar la enseñanza con recursos más individualizados y eficaces, siempre que se use de forma responsable y con sentido ético”, afirmó.

Aunque el plan aún está en fase de elaboración, el ingeniero valora positivamente el enfoque multidisciplinar y el consenso entre profesionales de distintas áreas. “Es fundamental construir una visión compartida, porque probablemente no haya una única verdad”, concluyó.

Con este plan, Galicia busca dar un paso adelante en la transformación digital de su sistema educativo, apostando por una convivencia equilibrada entre lo tecnológico y lo humano, siempre con el bienestar del alumnado como eje central.