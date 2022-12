O crédito Xempre Emprendemento amplíase ata chegar aos 11 M€ para axudar a pemes, autónomos e a economía social

Rueda xustifica esta ampliación no “enorme éxito e nas numerosas solicitudes” que recibiu a Administración galega cando se puxo enmarcha o programa no mes de setembro

Salienta que a achega adicional será de 8,2 millóns para a nova liña de apoios co propósito de dar resposta ao maior número posible de peticións

Precisa que as axudas de entre 3.000 e ata 30.000 euros permitirán financiar, entre outros, gastos derivados da adquisición de equipamentos informáticos, mobiliario, reforma de locais ou de eficiencia enerxética realizados desde o 1 de xaneiro de 2022 ata a data de curso da solicitude

O Goberno galego está a impulsar as iniciativas emprendedoras para incrementar a súa actividade e competitividade e contribuír a xerar máis e mellor emprego

A Rede de polos de emprendemento e apoio ao emprego xa está a ofrecer asesoramento personalizado a preto de 90 persoas, axudándoas a desenvolver 69 proxectos empresariais

O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, destacou hoxe que o Consello da Xunta autorizou unha ampliación de crédito de máis de 8,2 millóns de euros para a nova liña de apoios Xempre Emprendemento coa cal –segundo subliñou– o Goberno galego axudará as pemes, autónomos e as entidades de economía social (sociedades cooperativas e laborais) a financiar gastos derviados da adquisición de equipamentos informáticos, mobiliario, reforma de locais ou de eficiencia enerxética, para facer fronte ao actual contexto socioeconómico.

O mandatario galego xustificou esta ampliación no “enorme éxito e nas numerosas solicitudes” que recibiu a Administración galega (1.448) cando se puxo en marcha o programa no pasado mes de setembro. Deste xeito, puxo en valor que terá un orzamento final que superará os 11 millóns de euros, cuadruplicando case o investimento inicial, que era de 2,8 millóns.

Desta forma, trátase de dar resposta ao maior número posible de peticións que cumpran cos requisitos exixidos: persoas traballadoras autónomas, pequenas e medianas empresas e sociedades cooperativas e laborais que iniciasen a súa actividade desde o 1 de xaneiro de 2020 (ou máis tarde) e permanezan en activo.

Rueda especificou que a través da liña Xempre Emprendemento da Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade outorgaranse axudas que van entre os 3.000 e ata os 30.000 euros para financiar investimentos realizados polas entidades entre o 1 de xaneiro de 2022 ata a data da solicitude. Cubriranse, deste xeito, investimentos xa realizados (debidamente xustificados mediante factura) en equipamento informático, melloras da eficiencia enerxética, adquisición de mobiliario, reforma e/ou habilitación de locais ou adquisición de equipos de segunda man para o negocio, entre outros.

Os pagamentos variarán en función da intensidade do investimento realizado. Irán desde un mínimo de 3.000 euros para o mínimo investimento financiable (de 5.000 euros) ata os 30.000 euros para a máxima (100.000 euros).

Con esta política, a Xunta contribuirá a impulsar as iniciativas de emprendemento, contribuíndo ao incremento da súa actividade económica, á súa competitividade e ao mantemento de empregos de calidade, á vez que se fai efectivo o compromiso asumido pola Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade ao crear a nova Dirección Xeral de Emprendemento de impulso á actividade empresarial.

Xempre Emprendemento –inserido na estratexia Xempre Contigo da Área de Promoción do Emprego e Igualdade– avoga pola visibilización das fortalezas do emprendemento como fórmula de éxito en Galicia. Trátase de favorecer a iniciativa empresarial no territorio e as políticas de apoio aos traballadores autónomos e á economía social.

Un dos eixes de traballo consiste na posta en marcha da Rede de polos de emprendemento e apoio ao emprego, que suporá o despregamento de 12 centros distribuídos por toda a Comunidade para avaliar as potencialidades de negocio vinculadas aos territorios onde radican.

Na actualidade, xa están en marcha os de Ourense centro e sur, situado en Verín; o de Pontevedra norte, en Silleda; o da Costa da Morte, en Coristanco; e o de Lugo sur, en Monforte de Lemos. E, antes de que finalice o ano, abrirase o das Rías Altas e Arco Ártabro, en Ferrol. Actualmente, a Rede xa está a ofrecer asesoramento personalizado a preto de 90 persoas, axuda a desenvolver 69 proxectos empresariais e leva realizadas 286 sesións de titorización con emprendedoras e emprendedores.

Os proxectos enmárcanse maioritariamente nos eidos das actividades artísticas, recreativas e de entretemento (19 %); na agricultura, gandaría, silvicultura e pesca (17%) e no de industrias manufactureiras (17%).

