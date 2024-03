¿Crece el nacionalismo en Galicia? La opinión del profesor Bastos

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) obtuvo un 31% de los votos en las elecciones autonómicas del 18 de febrero en Galicia. ¿Está creciendo el nacionalismo en la comunidad autónoma o la subida es circunstancial por la crisis del PSdG-PSOE?

Para el politólogo Miguel Anxo Bastos, profesor en la Universidad de Santiago (USC) es evidente que "non todos os votos do BNG son nacionalistas, basta ver os resultados das últimas eleccións xerais".

Entonces los nacionalistas gallegos se quedaron en un 9,41% de los sufragios y solo un diputado en el Congreso. A juicio de Bastos, esa es la medida del voto nacionalista en Galicia. "Os que votan nacionalismo en todas as eleccións, darredor dun 10 por cento".

"¿Os votantes galegos puxéronse a ler a Castelao, a Vicente Risco ou a Vilar Ponte ou simplemente viron ao bloque como unha máquina máis eficaz que os socialistas...eu penso que máis o segundo", explica.

¿Nacionalismo de centro-derecha en Galicia?

Con relación a la ausencia en Galicia de un nacionalismo de derechas, el profesor Bastos lo atribuye a la labor que en su día hizo el expresidente de la Xunta, Manuel Fraga.

"Meteu todas as forzas de centro e conseguiu un PP máis galeguista que no resto de España", recuerda. "Eso non quere decir que non poida habelo no futuro".