¿Cuánto consume una consulta a ChatGPT? Esta empresa gallega mide el impacto ambiental y te ayuda a compensarlo

En pleno auge de las políticas medioambientales y la presión para que las empresas reduzcan su impacto climático, la firma gallega AIRCO₂ se posiciona como una de las propuestas más innovadoras. Desde su sede en Galicia, esta empresa tecnológica ofrece a las compañías una doble solución: calcular su huella de carbono con precisión y compensar sus emisiones apostando por la gestión forestal local.

“Muchas empresas aún no están preparadas para compensar porque no conocen cuánto emiten”, explica uno de sus responsables en una entrevista en COPE. Para resolverlo, AIRCO2 ha desarrollado su propio software de contabilidad de carbono, diseñado para automatizar la recogida de datos y facilitar su análisis. “El gran reto no es la fórmula —litros de combustible por un factor de emisión— sino conseguir y ordenar todos los datos que la empresa genera: facturas de luz, desplazamientos, proveedores logísticos…”, añade Pío Iglesias, uno de los responsables de la firma.

Pero el enfoque diferencial está en su propuesta para compensar emisiones: no plantar árboles nuevos, sino pagar a los propietarios forestales gallegos por gestionar de forma sostenible los montes que ya existen. “Creemos que no hacen falta más replantaciones, sino incentivos para cuidar lo que ya tenemos. El forestal gallego está prestando un servicio climático sin recibir nada a cambio. Queremos ayudar a monetizar ese valor”, explican.

Este modelo se centra en masas forestales bien gestionadas, que absorben CO₂ de forma constante gracias a su crecimiento anual. Según la empresa, la falta de rentabilidad de las especies autóctonas, con ciclos de corta más largos, ha llevado al abandono de muchos montes. Su idea: convertirlos en activos medioambientales que generen ingresos por su valor como sumideros de carbono.

Aunque AIRCO₂ defiende la compensación, insiste en que el primer paso siempre debe ser la reducción de emisiones. En ese sentido, destacan que muchas compañías ya han logrado reducir su huella gracias al uso de electricidad con garantías de origen renovable. No ocurre lo mismo, sin embargo, con los combustibles fósiles, donde sigue estando el mayor reto, especialmente en sectores como el logístico o el tratamiento de residuos.

TODO LO QUE HACES TIENE IMPACTO AMBIENTAL

“Hay muchas acciones cotidianas que tienen impacto, aunque no lo parezca”, recuerdan desde AIRCO₂, citando incluso los efectos energéticos de procesos digitales como las consultas a sistemas de inteligencia artificial: Una consulta a ChatGPT puede suponer un consumo de agua de medio litro.

Efectivamente, la propia IA reconoce que, principalmente, por la refrigeración de los centros de datos. También las consultas a Google consumen, pero menos. Entre 60 y 300 veces menos energía.

Aun así, creen que la sociedad está cada vez más concienciada. “Los consumidores apuestan cada vez más por productos con valores sostenibles, y las empresas también empiezan a sorprenderse al ver su impacto real”.

En el Día Mundial del Medio Ambiente, la firma gallega lanza un mensaje claro: “Estamos aquí para ayudar a las empresas a reducir y compensar su huella de carbono, y a aprovechar los recursos locales, como nuestros montes, para construir un modelo climático más justo y efectivo”.