Para celebrar o centenario da creación do Seminario de Estudos Galegos, unha institución de destacada relevancia na construción da identidade galega, a Xunta de Galicia organiza un programa especial de actividades que se desenvolverán no Centro Gaiás ao redor da exposición "Luz na Terra". Este evento ten como obxectivo achegar o legado do Seminario a toda a cidadanía, incluíndo tanto obradoiros didácticos para os máis novos como visitas guiadas para adultos, conducidas por expertos na historia desta influente institución galega.

O martes 17 de outubro, tan só cinco días despois do centenario da histórica andaina a Ortoño, que marcou o comezo oficial do Seminario de Estudos Galegos, o comisario da exposición "Luz na Terra", Ramón Villares, inaugurou o ciclo de visitas guiadas especiais. Villares, Catedrático Emérito de Historia Contemporánea na Universidade de Santiago de Compostela, é un dos historiadores máis destacados de Galicia. As persoas que asistiron a esta visita tiveron a oportunidade de coñecer, de primeira man e de man dun experto, o proceso de traballo e conceptualización da exposición, así como a historia desta institución que xogou un papel fundamental na modernización cultural e científica de Galicia.

Galicia pón en valor o legado do Seminario de Estudos Galegos cun programa didáctico e de visitas especiais ao redor da exposición "Luz na terra"



No museo Gaiás, @CidadedaCultura



https://t.co/Q3YgULiU2lpic.twitter.com/7B0iwrOl65 — Xunta de Galicia (@Xunta) October 15, 2023





O calendario de visitas guiadas continúa coa vicepresidenta do Museo do Pobo Galego, María Xosé Fernández Cerviño, quen conducirá a seguinte visita o martes 24 de outubro. En novembro, o ciclo de visitas especiais continuará co presidente da Fundación Castelao e un dos asesores documentais da mostra, Miguel Anxo Seixas Seoane. As dúas últimas visitas estarán a cargo do presidente do novo Seminario de Estudos Galegos, Francisco Díaz-Fierros Viqueira, o 14 de novembro, e do catedrático de Filoloxía Galega e Portuguesa e investigador do Instituto da Lingua Galega da USC, Henrique Monteagudo, o 21 de novembro. Todas as visitas terán lugar ás 17:00 horas e a participación é de balde, pero require unha reserva de praza a través da web da Cidade da Cultura (cidadedacultura.gal).

O programa tamén ofrece actividades didácticas para a rapazada a partir da vindeira semana. O Museo Centro Gaiás convertirase nun xigantesco taboleiro de xogo onde os nenos e nenas poderán descubrir e interpretar o mundo, experimentando con diferentes linguaxes e achegándose de xeito lúdico á historia galega e ao espírito aberto, integrador e científico do Seminario de Estudos Galegos.

O Seminario, hai un século, esforzouse por coñecer Galicia, difundir a súa cultura e patrimonio, e apostar pola ciencia como motor de progreso. Agora, esta mesma paixón e curiosidade serán compartidas cos máis novos a través de dous obradoiros didácticos, impartidos en colaboración coa Fundación Castelao. Baixo os títulos "O mundo invisible" e "O espírito innovador", estes obradoiros terán lugar en catro domingos diferentes (22 de outubro e 5, 12 e 19 de novembro) de 11:00 a 13:00 horas. A participación é de balde, pero require inscrición previa a través de Ataquilla.com ou cidadedacultura.gal.

Ademais, as actividades infantís complementaranse co programa "Experimentia", o espazo didáctico do Museo Gaiás que tamén prestará unha atención especial á exposición "Luz na Terra" nas súas quendas de novembro. Estas propostas enmarcanse no Plan Corresponsables, unha iniciativa da Xunta de Galicia que busca ofrecer alternativas de conciliación nas bibliotecas, arquivos e museos de xestión autonómica, grazas ao acordo entre a Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades e a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, co financiamento do Ministerio de Igualdade.