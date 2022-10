A Casa de Galicia en Madrid presenta gastronomía de calidade, Xacobeo e alta velocidade, as grandes bazas de Xantar 2022

A 2 horas 15 minutos en tren da capital española, o 23º Salón Internacional de Turismo Gastronómico convértese nunha motivación turística en si mesma e por iso presentouse onte na Casa de Galicia en Madrid ante medio centenar de medios de comunicación e profesionais do sector do turismo e hostalaría.



Celebrarase en Ourense entre o 9 e o 13 de novembro e esta centrado na promoción da gastronomía dos Camiños

Madrid, 25 de outubro de 2022

Xantar 2022 presentouse onte na Casa de Galicia de Madrid nun acto no que o director da feira, Rogelio Martínez, estivo acompañado por, Juan Serrano, director da Casa de Galicia, polo vicepresidente da Deputación Provincial de Ourense e presidente do INORDE, Rosendo Fernández, e polo presidente do Clúster de Turismo de Galicia, Cesáreo González Pardal. A este acto acudiron unha vintena de medios de comunicación xeneralistas e especializados en turismo e outra trintena de axentes sociais residentes en Madrid e vinculados a Galicia. Todos eles destacaron que a gastronomía é a segunda motivación para visitar Galicia e que Xantar leva 23 anos situándoa internacionalmente. Celébrase en Ourense entre o 9 e o 13 de novembro, e a presentación na capital madrileña tivo o obxectivo de convidar aos madrileños a vivir unha experiencia gastronómica, coincidindo ademais coa celebración do San Martiño e os tradicionais Magostos. Para iso, a organización do evento puxo en marcha un paquete turístico, en colaboración coa maiorista, “Siente Galicia”, que inclúe a visita ao salón, a comida ou cea nun dos seus 7 restaurantes, a participación nalgunha das máis de 100 actividades previstas, e pasar a noite con almorzo nun hotel do centro da cidade. Todo iso a partir de 65 euros.

Xantar 2022 porá en marcha as accións de sempre, este ano xa sen as restricións nin medidas sanitarias que tiveron que adoptarse na edición de 2021. Mantívose a redución no número de restaurantes e contarase cun total de 7 procedentes de distintos puntos de Galicia (“Camiños EnOUgastronómicos” ofrecido polo INORDE e o dos Concello do Irixo, o de Arnoia e o de Porto dá Garda), de Zamora, de Portugal representado polo Caminho Minhoto Ribeiro, e como novidade, un de Massachusetts, nos Estados Unidos.

Como é habitual, o programa de accións que ofrecerá o salón estará orientado a proxectar internacionalmente, desde a perspectiva da calidade e da sustentabilidade, o turismo enogastronómico de Galicia, do resto da Península Ibérica e de Iberoamérica. Estas actividades serán fundamentalmente o décimo sétimo Encontro Internacional Sobre Gastronomía Saudable e Sustentable que incluirá talleres de cociña de prestixiosos chefs, catas comentadas, presentacións e conferencias e nova edición do

encontro internacional de Confrarías Gastronómicas e Enófilas e do Encontro de Bloggers Gastronómicos e Turísticos. Tamén se puxo en marcha unha nova edición do Túnel do Viño e do Concurso Gourmet Grupo Cuevas. Para todo iso, cóntase con 3 aulas gastronómicas e unha aula de cata que dará ao amplo programa desta edición, con máis de 100 actividades durante cinco días.

Haberá ademais un espazo reservado á promoción das festas gastronómicas de Galicia con continúas degustacións dos produtos protagonistas destas festas e cuxa exaltación foi a orixe de Xantar hai xa 23 anos.

Polo que respecta aos expositores, Xantar ten agora mesma a súa superficie expositiva cuberta ao 100% coa presenza de destinos e empresas procedentes de toda Galicia e de distintas partes de España e onde volve destacar a masiva presenza de cámaras municipais do Norte de Portugal, ademais da participación directa da Entidade de Turismo Porto e Norte de Portugal, socio estratéxico de Xantar no país veciño. Tamén participarán profesionais e representantes institucionais de países como Perú ou Costa Rica.

Serrano pechou o acto dicindo, “dou fe de que en Galicia nunca se come mal. Permítanme dicir iso de... E para comer, Lugo; e para xantar, Ourense”.





