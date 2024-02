Alfonso Villares aplaude os 30 anos que leva a Festa do Mexillón de San Ciprián promovendo o consumo do molusco rei das rías galegas

O conselleiro do Mar en funcións, Alfonso Villares, acompañado pola xefa territorial do departamento, Mariña Gueimunde, e pola alcadesa de Cervo, Dolores García, participou hoxe na Festa do Mexillón de San Ciprián, unha celebración gastronómica xa tradicional nesta localidade da Mariña lucense onde é posible degustar máis dunha vintena de receitas diferentes do molusco rei das rías galegas, desde os cociñados ao vapor ou á vinagreta ate filloas recheas, croquetas, torradas ou o bivalvo acompañado con diferentes salsas.

Esta cita cumpre o seu trinta aniversario, motivo polo que o titular de Mar aplaudiu a labor que xogan o preto dunha decena de locais hostaleiros participantes na promoción e posta en valor do bivalvo. Alfonso Villares enxalzou a calidade do produto e a creatividade, variedade e sabor das diferentes receitas e propostas dos profesionais da cociña involucrados, uns chefs e camareiros aos que considerou como os mellores aliados da cadea mar–industria da comunidade e, por tanto, tamén protagonistas dentro da estratexia AMAR GALICIA de promoción do consumo dos produtos do mar.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando