Aberto plazo para solicitar as axudas da Xunta para libros e para material escolar

A Xunta de Galicia abriu o prazo para solicitar as axudas tanto para libros de texto como para material escolar. As solicitudes poden ser feitas a partir do sábado, 20 de maio, e o prazo estenderse ata o dia 21 de juño, inclusive. Estas axudas destinan-se aos alumnos matriculados no Ensino Primario, Secundario e Educción Especial en escolas financiadas polo goberno autonómico para o ano lectivo 2023/24. A convocatoria pode ser consultada no Diario Oficial de Galicia e no Portal Educativo.

Con estas axudas prevese que mais de 70% dos alumnos de escolas públicas sexan beneficiados polas diferentes axudas da Xunta.

Co obxectivo de axudar as famílias diante do contexto de inflación, a nova convocatoria aumenta os valores tanto para libros de texto cuanto para material escolar. No caso do material escolar, consolida-se o aumento do voucher para material, que pasou de 50€ a 75€ no ano pasado, e ese aumento será mantido no próximo ano lectivo para famílias con renda de ata 6.000€ per capita.

Alén diso, créase um novo cheque de 60€ para famílias con rendas entre 6.000€ e 10.000€ per capita. Así, prevese un aumento de 40% no número de alunos beneficiados, pasando de 95.000 para 130.000.

No caso dos alumnos da Educación Especial ou con deficiencia igual ou superior a 65%, e tamén os alumnos en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia, van recibir un cheque de 75€, independentemente da renda.

Libros de texto

No caso dos libros de texto, o sistema articúlase con dous tipos de axudas: bolsas para compra de manuais nas etapas nas que non se poden reutilizar os libros (1º e 2º ano do Ensino Primario, Educación Especial e alumnos com necessidades educativas especiais) e o Fondo Solidario cando poden ter unha vida útil de varios anos e serem usados por varios nenos ao longo de cursos sucesivos (do 3º ano do Ensino Primario ao 4º ano do Ensino Secundario).

En xeral as axudas para compra de libros suben, e van entre 160€ e 270€, en comparación cos 140€ e 240€ do ano passado.

Para os alunos do 1º e 2º ano do Ensino Primario, a axuda continuará dependendo da renda per capita da unidade familiar.