97% de Galicia con suministro eléctrico: día sin clases y trenes parados

Una noche movidita. Y, tras hacerse la luz, muchos servicios intentan recuperar la normalidad perdida en las últimas horas en Galicia.

El Presidente de la Xunta cifra en un 97% el territorio que ha recuperado el suministro, tras el apagón general. Alfonso Rueda estima en unos 53.000 suministros los pendientes aún de reestablecer en la comunidad gallega.

No hay colegios, ni actividad en los centros de día, pero los centros escolares sí están abiertos para poder ayudar en la conciliación a las familias: "Nuestra intención es volver a solicitar el pase a situación 2 y la coordinación de la situación desde el ámbito autonómico, agradeciendo todo el trabajo que se ha hecho y la excelente coordinación", ha manifestado el presidente gallego en una comparecencia desde la sede del 112 Galicia, en A Estrada.

Una madre nos atiende a las puertas de un colegio en Ribadeo, en Lugo. No le queda más remedio: "La he traído porque tengo que entrar a trabajar y no tengo con quién dejarla. Encantada de que puedo traerla. Hasta las dos, luego la recojo. Aquí está bien".

Además, Rueda ha destacado que Galicia vivió "con normalidad" una situación hasta ahora inédita. También ha apuntado que todos los centros esenciales "funcionan con normalidad y nunca dejaron de hacerlo".

NO CIRCULAN TRENES EN GALICIA

Renfe ha informado de que todos los servicios de tren han sido suspendidos en Galicia hasta nuevo aviso debido al apagón eléctrico que se registró en la península este lunes.

Aunque poco a poco se va recuperando la normalidad en cuanto al suministro eléctrico, todavía no se ha recobrado la tensión en la totalidad de la infraestructura.

Renfe ruega a quienes tenían previsto viajar, que no acudan a las estaciones hasta nuevo aviso, puesto que ofrecerán información "con antelación suficiente".

Recuerdan también que quienes lo deseen pueden pedir el reintegro o el cambio sin coste por todos los canales habilitados. Félix es un madrileño que tenía que haber salido en tren dirección Madrid desde Santiago y ha pasado la noche esperando: "Estamos tirados, he comido algo, estamos pensando en alquilar un coche porque aquí hay extranjeros que tienen que coger un avión en Barajas". No hay ninguna información ni previsión de cuándo se retomarán los servicios.

En lo que respecta al transporte aéreo, Aena ha informado de que todos los aeropuertos españoles están operativos.

Recomiendan a los pasajeros que chequeen el estado de los servicios de transporte público que llegan a los aeropuertos y consulten con su aerolínea el estado de su vuelo por las posibles reprogramaciones de este lunes.