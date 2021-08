Un vecino de Coaña relata su experiencia con la COVID tras 88 días ingresado

Juan Luis Pérez, más conocido como Juancho, es un vecino de Ortiguera en Coaña. Tras haber superado la enfermedad del coronavirus, con mucho esfuerzo, trabajo y confianza, ha decidido escribir un libro.

El objetivo es concienciar a la gente de que esta enfermedad no es una broma y no debe relativizarse. Es un enemigo mortal que no debemos infravalorar.

En su obra "La cara oculta del Covid-19" cuenta su horrible experiencia, la soledad y el miedo. Acaba de salir y en dos días ha vendido 150 ejemplares en la librería Don Quijote, de Navia.

Está en el horno una segunda tirada y lo llevará a Ribadeo y Luarca. Lo recudado con la venta lo destinará a causas benéficas porque no busca ganar dinero sino alertar de la gravedad de esta enfermedad.

Además de la historia de superación del coronavirus tiene otra historia muy emocionante. El significado que la Virgen de la Inmaculada de la peregrinación 'Madre Ven' tiene para él. En su enfermedad soñó -o ensoñó- con ella.

Cuando descubrió que esa Virgen que tenía en su pensamiento era la que provenía de Éfeso y peregrinaba por toda España, movió Roma con Santiago -ayudado por sus vecinos- hasta lograr que la imagen recalara en Ortiguera, en Coaña. Los organizadores de Madre Ven cambiaron el recorrido y superaron dificultades orográficas para llevarla hasta él.