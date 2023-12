Una Cabalgata más nutrida y lucida para Ribadeo

La Cabalgata de Reyes de Ribadeo se renueva este año con más colaboradores. Una de las novedades que se introducen es el Belén, que cambia de ubicación.

Tradicionalmente la Cabalgata finalizaba en el Ayuntamiento de Ribadeo donde estaba montado el Nacimiento, pero ahora cambia de sitio, se saca al Parque y emulará un pequeño poblado.

Por el momento se trata de cambios tímidos pero que sirven para renovar la imagen de esta cita tan tradicional.

Otra de las iniciativas consiste en involucrar a colectivos que hasta ahora no formaban parte de la comitiva, como las escuelas y clubes deportivos.

Este año la comitiva de Sus Majestades vendrá flanqueda por decenas de chavales de las distintas disciplinas deportivas. Irán de negro (para unificar el deporte) y distinguirán las distintas modalidades con un paquete de color que portarán en las manos.

Son algunas de las novedades que han decidido desvelar los integrantes de la Comisión de la Cabalgata, pero no todas, se guarda sorpresas en la manga. Por ejemplo, el punto de partida de la Cabalgata que no será el de siempre. Pero no han querido desvelarlo por el momento.

Además de Nuchi y Balbino, que llevan las riendas de la Comisión desde hace unos años, se han unido para ayudar Julia, Montse e Isabel.