Proteger la Xira de Ribadeo para que no se convierta en un "zulo de plástico negro"

El Ayuntamiento de Ribadeo prohíbe realizar cierres de recintos en la celebración de la Xira de Santa Cruz (el primer fin de semana de agosto), así como disponer muebles u otros materiales que no casen con el entorno.

Sí permite otro tipo de delimitaciones con cuerda, cinta plástica o la utilización de sombrillas para protegerse del sol. Con la obligación de recoger todo cuando termine la fiesta.

También se prohibe tirar petardos.





Habrá sanciones

Avisan de que en caso de incumplimiento de estas normas se incoará un expediente sancionador para los responsables.

Estos requisitos se han dado a conocer través de un bando municipal en el que el alcalde transmite su preocupación por la falta de civismo detectada en los últimos años de celebración de la Xira.

Explica Dani Vega que "Santa Cruz, la Xira, no se debe convertir en un zulo de plástico negro" sino que debe mantenerse lo que es, "música tradicional, familias, juventud, bailando, disfrutando y riendo entre todos". Algo que no ha ocurrido en otras localidades donde no mimaron sus fiestas y "convirtieron cualquier celebración en botellódromos masivos".





Le preocupa al regidor que esta romería pierda su sentido, propósito, su significado y recuerda que es una fiesta declarada de Interés Turístico de Galicia que se celebra desde los años 40, por lo que debemos fomentar su preservación y conservación.

Además aboga por cuidar un entorno tan emblemático, tan de todos, como es el Monte de Santa Cruz y su monumento al Gaitero.