Además de niebla, hay oro: El secreto del Alto do Fiouco, en Lugo

Los romanos no vinieron a Lugo sólo para construir murallas, venían a por el oro, que había y en buena cantidad en la zona. De hecho hay un lugar que lo atesora y que a todos nos llama mucho la atención pero por otra razón. Se trata del Alto do Fiouco, en Mondoñedo, donde hay algo más que la niebla perenne.

oro río arriba

En La Mariña ya teníamos constancia de explotaciones auríferas con bastante cantidad de oro -en la Espiñeira, Foz, en Celeiro de Mariñaos y la zona da Cova, Barreiros- pero parecen ser secundarias de una expotación principal que quedaría más arriba, siguiendo el curso del río Masma.

Así que desde la Asociación MariñaPatrimonio empezaron a tirar del hilo y a buscar el yacimiento principal. Y buscando llegaron hasta la zona del Alto do Fiouco, en Mondoñedo. En ese punto, donde se acumula la niebla que obliga a desviar el tráfico de la autovía, parece que tenemos una importante mina de oro proveniente de los romanos.

MariñaPatrimonio Zona de la mina de oro en el Alto do Fiouco

Gracias a imágenes por satélite del terreno y campañas de campo, además de fotografías, han descubierto lo que parecen urnas y canales de suministro, así como balsas de agua y zonas de colada (que sería el canal de lavado del oro). Explica Manuel Miranda que en esa zona hay "un gran bocado, se veía que había varias características que correspondían totalmente con la minería romana, como la que se puede ver en la zona de O Courel".

No se ha excavado, está todo cubierto de tierra, pero hay una alta probabilidad de que ahí debajo haya oro. Pero la zona lleva 2.000 años tapada y no han podido hacer catas, ni localizar cuarzos o piritas y a simple vista no aparece. Asegura Manuel Miranda que "desde luego que estamos ante unas nuevas minas romanas que no se conocen, o sea que existen muchas posibilidades de que en el Fiouco, aparte de la niebla, haya una gran explotación minera romana".

Ya está notificado a Patrimonio de la Xunta, para que puedan comprobarlo y catalogarlo, pero por el momento no han tenido respuesta. De hecho se lo notificaron al departamento de la Xunta de Galicia hace ya unos dos años.

POCA RENTABILIDAD HOY DÍA

Pero que no vaya todo el mundo con un pico y una pala porque está en un lugar complicado para excavar, al lado de la autovía. Y señala Miranda que este tipo de minería no sería rentable hoy día: "Hace dos mil años serían rentables, porque la mano de obra era barata pero ahora, evidentemente, nunca serían explotables ni rentables, aunque hubiera oro, el oro que puede haber en estos yacimientos... para lo que se necesita ahora es muy poco".

Señala, además, que el oro de este yacimiento no tiene nada que ver con el que hay en Asturias, en Salave (Tapia de Casariego), donde hay constancia de grandes cantidades de oro: "Que ahí sí que hay y es muy rentable".

MariñaPatrimonio Zona de la mina de oro en el Alto do Fiouco

Pero resulta poético y atractivo saber que cuando circulamos por allí, entre tinieblas, hay algo más que provoca destellos que las balizas antiniebla, y está a unos cuantos metros bajo tierra.