La misteriosa obra que estrenan en Ribadeo (Lugo) unos jóvenes que no son compañía pero tienen muchas tablas

Diego, Cristina y Mateo son tres de los treinta jóvenes que forman parte de un grupo de teatro de Ribadeo. Podríamos decir que, por ahora, es una compañía Pop Up -como las ventanas emergentes en internet o ese tipo de negocios que surgen de la nada, permanecen una temporada y luego se van a otro lado o desaparecen. Por ahora están ahí, más adelante..., ya se verá. Y van a estrenar una obra de teatro relacionada con la historia local de Ribadeo.

De la trama poco desvelan porque si no destriparían completamente la sorpresa. Sólo dejan caer que se trata de la biografía de alguien (no confirman que sea una mujer, pero parece que lo es) que escribió un capítulo importante en la historia local de Ribadeo, con trascendencia en la historia regional. Al menos la ubican en el tiempo, todo comienza en 1896. A partir de ahí empieza a imaginar... o mejor descúbrelo asistiendo el día 7 de marzo, a las 20.30 hrs., al estreno en el Cine Teatro de Ribadeo.

para estar orgullosos

Diego explica que "va sobre algo que en Ribadeo fue para estar orgullosos y yo creo que no se tiene mucho en cuenta". Antes de hacer la obra tenía alguna noción sobre ello pero no lo valoraba, ahora piensa que es necesario darlo a conocer y que todo el mundo lo sepa.

También sabemos el título de la obra teatral, "La Moderna", y tenemos un adelanto del cartel, en el que figura una mujer andando por una calle del Ribadeo antiguo. Esto nos hace entrever que la biografía será de una fémina pero...

Cedida Imagen del cartel de la obra "La Moderna"

Una adulta les echa un cable en la organización y gestiones, pero también prefiere permanecer en la sombra. Aunque adelantamos que se llama Montse y está encantada con la implicación de todos los actores. Asegura que hay mucho talento entre ellos y mucha dedicación, máxime teniendo en cuenta que la media de edad son los 17 años: "Mucha gente joven, muchas ideas, mucho potencial, muchos buenos chicos, es un grupo increíble".

Algunos de los jóvenes son estudiantes y otros no pero les une la amistad, la juventud y la pasión por el teatro. Han trabajado mucho para sacar adelante la representación, tal como cuenta Cristina pero "es algo que nos gusta y no nos supone mucho esfuerzo tener que ensayar por las tardes".

el cisne negro

Esta peculiar obra y este peculiar grupo de jóvenes tiene más misterios en su haber, por ejemplo su futuro o su nombre artístico. Sobre el futuro no tienen claro si seguirán actuando porque en la edad en que se encuentran se abre ante ellos un abanico de posibilidades entre las que tienen que elegir. Sobre el nombre... también hay sombras, se llaman -por ahora- "El Cisne Negro". ¿Por qué?

Montse explica que "un cisne negro es una figura que se utiliza en Economía, Arte o Teatro para definir un elemento inesperado, es un golpe en la mesa, algo con lo que no cuentas, y este grupo es un cisne negro porque la juventud siempre... no les interesa nada, siempre están con el móvil", pero cuando estos chicos se suben al escenario son "un subidón de adrenalina, un no me lo esperaba". Puede que el nombre cambie en el futuro si siguen en el mundo de la escena pero, por ahora, son El Cisne Negro.

El cartel anunciador de la obra bien podría ser otro cisne negro, lo ha realizado una compañera de clase que "tiene un arte genial". Se llama Claudia Loureiro, nos dice Mateo, quien coincide en que es fantástica. Sale como extra en la obra.

incógnitas

Todo lo que se avecina en el futuro es una incógnita, obvio porque no es usual tener 17 años y todos los cabos atados para el futuro. Por ahora disfrutan del compañerismo y lo hacen para despedirse porque es el último año que están juntos en Ribadeo, "luego cada quien se va a estudiar donde sea" dice Cristina. No se imaginaban que iban a tener tan buena relación y estar tan a gusto juntos, así que lo están disfrutando a tope.