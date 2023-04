Medio centenar de médicos del Hospital da Mariña secundan la huelga

La segunda jornada de huelga de facultativos de Galicia ha contado, en la Mariña, con el mismo seguimiento que tuvo la primera, medio centenar de facultativos han parado y salido a la calle para reclamar. También han celebrado una asamblea esta mañana para analizar la situación y valorar las siguientes medidas.

El delegado de CESM en la provincia de Lugo, Hugo Ágreda, explica que el seguimiento este martes rondó en la provincia el 30%, aunque el SERGAS rebaja esa cifra a un 15%.

Médicos saturados

Afirma Hugo Ágreda que "la gente está muy implicada, hay una participación muy alta. La gente está saturada, sobrepasada, tiene jornadas sin poder librar por la necesidad del servicio, pero es que si estamos tan saturados no se puede prestar una atención de calidad y eso va en contra el paciente".

Insiste en la necesidad de cuidar a los facultativos que se tienen en la actualidad, ya que se tarda mucho en conseguir nuevos médicos:" si no hay facultativos no los vamos a generar de hoy para mañana, si no los hay no los podemos fabricar, o cuidamos lo que tenemos o esto va a terminar rompiendo"

La problemática de Burela

Además de las reivindicaciones genéricas del sector médico, en la Mariña tienen otras más particulares, dada la dispersión poblacional de la zona y el envejecimiento de la población.

Según explica el delegado de CESM en el Hospital, el doctor Uzún, "nuestra zona está bastante alejada de núcleos urbanos grandes y por eso siempre ha habido un déficit de profesionales. Los que cogen la plaza vienen y, cuando pueden, tiran para otro lado. Esto lo ven como un sitio para empezar y después desplazarse a su zona de origen, por eso hay déficil de médicos y una gran sobrecarga en los profesionales"