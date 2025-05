"Martuxiña e Martuxón", la curiosa historia que conecta la literatura tradicional gallega con el imperio Disney

Ribadeo - Publicado el 25 may 2025, 10:00

Esas historias que contaban las abuelas, las bisabuelas, que están llenas de riqueza y cultura popular, han sido recogidas por el escritor Carlos Callón en su libro "Maxicamente vella, eternamente nova". Una obra presentada recientemente en Ribadeo en el seno de una interesante experiencia colectiva.

emociones conectadas

El acto fue una "conexión de emociones". Carlos contó anécdotas de su vida, de su abuela Pepa o la bisabuela Rosa. No tenían estudios pero "eran muy inteligentes y llevaban en ellas un tesoro increíble" ya que recordaban infinitas historias de la literatura tradicional. En la presentación del libro salieron a flote las historias familiares de los allí presentes, historias que se han ido transmitiendo a lo largo de los años y adaptando a los tiempos. Todo el acto se convirtió en un recuerdo colectivo.

Se contaron historias que, a día de hoy, continúan muy vivas. Y adaptaciones que sorprenden, como la historia de "Mulán", de origen chino, pero que llegó al gran público a través de la magia de Disney. Y resulta, como desvela Carlos Callón, que esa historia también fue recogida por las tierras gallegas, bajo el nombre de "Martuxina e Martuxón". Esa es una de las curiosidades con las que se topó el escritor en sus inmersiones por la literatura y los cuentos tradicionales gallegos. Afirma que es sorprendente ver esas conexiones, con matices variados, pero que une a las gentes de Galicia con las gentes de otras partes del mundo, "con todo el planeta".

Una literatura que no nació para publicarse sino para volar de boca

en boca Carlos Callón Escritor y profesor

Carlos coincidió con los asistentes a la presentación del libro en "la sensación de que venimos de muy lejos y es una emoción que nos conecta también para proyectarnos para el futuro como gallegos y gallegas". De ahí que en su libro se recojan esos cuentos y leyendas bajo el título de "maxicamente vella", pero también "eternamente nova".

El libro de Carlos es cortito, no llega a 200 páginas, y recoge buena parte de esa literatura que "no nació en un principio para publicarse sino para volar de boca en boca". Es la tercera edición de la obra y ya tiene en mente crear más antologías, se trata de una serie de literatura tradicional gallega, con los tesoros que estaban "escondidos en la cabeza" de las gentes de antes y "que no salieron nunca de esas gargantas". Afirma que es muy interesante y además muy "importante catalogarlo y ponerlo en valor".

El libro "Maxicamente vella, eternamente nova" se puede encontrar en todas las librerías y, como no, en la Feria del Libro de Ribadeo, "Letras no Campo" que se celebra este fin de semana en la localidad lucense.