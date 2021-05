Los vecinos de los barrios ribadenses de A Pega y San Lázaro lamentan el estado "deficiente" de sus calles

El grupo municipal del Partido Popular de Ribadeo afirma que se está dando un "suma y sigue en el abandono de las carreteras municipales por parte del gobierno del BNG", según ha advertido su portavoz, Daniel Vega.

Por eso, en el próximo pleno de la corporación municipal los populares presentarán un ruego solicitando inversión para el arreglo del entorno de los barrios de A Pega y de San Lázaro, concretamente de las vías municipales Rúa do Amalló, Alza San Lázaro, Rúa da Pega y A Faxarda.

"De este modo, desde el grupo municipal popular, después de reunirnos con los vecinos de estos dos barrios, nos unimos a sus reivindicaciones, las cuales no vienen de ahora sino ya de legislaturas pasadas y la respuesta del gobierno municipal fue y sigue siendo nula", declaró Vega.

El Partido Popular censura el desprecio del gobierno local por ciertos barrios "ya que, también, los entornos del Grupo San Miguel, Justo Barreiros y barrio de A Torre continúan totalmente abandonados".

"No queremos que haya vecinos de primera y vecinos de segunda, queremos igualdad entre nuestros vecinos", finalizó el portavoz popular ribadense.

La carta de los vecinos

O grupo de 25 veciños que nos reunimos no barrio e que pertencemos ás rúas Camiño da Pega, A Pega, Río Amañó ,etc, preguntámonos e preguntamos aos nosos gobernantes municipais que tipo de pecado cometimos para ter que soportar durante muitos anos, a penitencia dunhas rúas cheas de fochancas ou no mellor dos casos parcheadas co mesmo sistema que nos nosos anos de nenez, cando se usaba o chapapote.

E preguntámonos:

Porqué non temos rotuladas e indicadas os nomes de varias rúas do barrio, que fai que os transportistas teñan que facer auténticos safaris para dar cos noso domicilios.

Porqué temos auténticas piscinas diante das nosas casas cando chove un pouco máis do normal, ou porqué non se sitúan dun xeito racional os contenedores e facilitan a visión dos coches sen perigo de colidir ao salir das nosas casas?

Porqué a pesares do mal estado das nosas rúas, non se vixian o paso constante de autocares e camións cun peso que sobrepasa o permitido para dar servizo a complexos hoteleiros e de alimentación?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Sabemos que un dos maiores motivos de preocupación do noso alcalde é o de dar unha boa imaxe aos nosos visitantes, e así no lo demostrou recientemente co éxito do campionato de Triatlon que pasou polo noso barrio e grazas ao cal, se segaron grande parte das cunetas e se parcharon parte das fochancas, que dentro dun mes volverán a locir en todo o seu esplendor.

Esperamos que aos que non somos visitantes, senón residentes, se nos trate coa mesma dignidade que cremos nos merecemos. Sabemos e sabe o noso Alcalde, que estas peticións non son novas e veñen de vello. Sabe tamén, que pagamos os mesmos impostos que o resto da veciñanza de Ribadeo e só pedimos ser tratados en igualdade de dereitos e de dignidade. Os habitantes destes barrios pagamos o mesmo IBI, que o resto da vila.

Ah¡ e queremos lembrar que polo noso barrio, pasaron e esperamos que continúen pasando por muitos anos os peregrinos do Camiño de Santiago e queremos, igual que quere o noso Alcalde, leven unha boa imaxe de Ribadeo, no seu conxunto.