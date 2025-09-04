COPE
Lleva una pastilla de hachís de cien gramos en el bolso cuando la detienen en un pueblo de Lugo

La mujer ha sido localizada en una zona de compra-venta de droga de Burela (Lugo)

Pastilla de hachís de caso 100 gramos de peso

Guardia Civil

Juana Carrera

Ribadeo - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Una pastilla de hachís de 98 gramos de peso, es lo que llevaba en el bolso una vecina de Burela, de 50 años de edad, que ha sido detenida en las últimas horas.

Los agentes de la Guardia Civil localizaron a la mujer en un lugar frecuentado por compradores y vendedores de este tipo de sustancias estupefacientes

Las diligencias policiales han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Viveiro (Lugo).  A esta mujer, vecina de la localidad de Burela se le acusa de un presunto delito contra la salud pública.

