¿A qué huelen las nubes? Patricia Saburido lo sabe bien desde el pequeño pueblo de Lugo donde desarrolla su negocio de velas aromatizadas

Emprender supone elegir un camino complicado y siempre incierto, pero es una vía para decidir sobre tu futuro y el de tu negocio siendo tu propio jefe.

El papeleo, darse de alta en autónomos, poner en juego los ahorros de tu vida... empezar un negocio da vértigo, como reconoce Patricia Saburido que ha impulsado una tienda on line de velas con aromas personalizados en obras literarias. El problema, al principio, es que tuvo que aprender de todo porque "al final eres tu propio jefe para bien o para mal, al final no es sólo la elaboración sino que tienes que aprender de ventas, marketing, administración... porque eres todos dentro de la plantilla y eso te come muchísimo tiempo".

ahorros, tiempo e ilusión

Nos cuenta que cuando tomas la decisión y das el paso, lo primero que percibes es que necesitas muchísimo tiempo y dinero. El dinero se escapa por todos lados, "al principio gira todo en torno a los cuartos", es una apuesta económica importante. Reconoce que "darse de alta en autónomos también da un poco de miedo... trimestres, cuotas y demás".

Pero una vez superados los papeleos y sustos iniciales llega el momento de emocionarte con el negocio. Lebre de Abril, que así se llama la tienda on line de velas aromatizadas que ha impulsado Patricia, le pone aroma a tus novelas favoritas. Como desde pequeña fue una gran lectora, sus velas se inspiran en obras literarias. Porque cada historia viene acompañada de un aroma. Puede que, a partir de ahora, cuando leas un libro te percates de ello. Y así es como ella imagina los momentos cumbres de las obras literarias.

Su trabajo era un poco novedoso, pretendía innovar dentro de algo de por sí poco conocido que es hacer velas. "Quería hacer velas con alma", no sólo con luz. Por ejemplo, la vela de Corazón Roto está inspirada en una saga romántica que está de moda y se basa en el personaje protagonista que tiene el corazón roto.

LOGRAR EL AROMA PERFECTO

Buscar los aromas es laborioso, sobre todo conseguir las mezclas perfectas lleva algo de tiempo porque utilizan muchas esencias para conseguir el punto. Las mezclas no siempre salen bien, "hay que buscar el equilibrio". "Es un poco, ensayo-error hasta que, al final, dices esto es agradable". Lo importante es conseguir un ambiente que no esté cargado, que no irrite las fosas nasales, "dar con la mezcla perfecta lleva tiempo".

Las velas vienen, además, acompañadas por una ilustración que hace su marido. Tienen el negocio completo en casa. Y quieren ampliarlo con una línea textil: camisetas, sudaderas, bolsas de tela, con sus diseños bordados.

Vende on line y eso requiere estar siempre haciendo un trabajo de promoción en redes para estar presente en las casas de todo el mundo. Otra cosa que ha tenido que aprender. Pero está emocionada y cargada de ilusión con su proyecto emprendedor.