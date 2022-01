La Fundación Bal y Gay impulsa una orquesta sinfónica en pueblos del rural

Que "la música une a los pueblos" ya lo hemos escuchado más de una vez, pero ahora queda patente gracias al proyecto que impulsa la Fundación Bal y Gay en La Mariña.

Se trata de la iniciación de infantes y jóvenes en la música clásica, de cámara, a través de una formación -gratuita- en instrumentos de cuerda: violín, viola y violonchelo.

Al arranque de este proyecto ya se han sumado los dos colegios de Barreiros y el CEIP de A Pontenova y los alumnos -una veintena aproximadamente- reciben clases tanto en uno como en otro concello.

Tal como explica Enrique Rodríguez, el presidente de la Fundación Bal y Gay, el objetivo de "Sinfónico no Rural" es "integrar en la sociedad a los niños de los pueblos más pequeños y aislados".

Este proyecto es equivalente a otro desarrollado en Madrid bajo el nombre de "12 notas" y dirigido a lugares con problemas de integración social. Aclara Rodríguez que "aquí no tenemos ese problema pero los niños de las parroquias están como muy aislados y así, a través de la música, pueden integrarse en la sociedad".

Puesta de largo en A Pontenova

Sinfónico no Rural arrancó en el mes de noviembre y por ahora tiene bastante éxito. La idea es extenderlo a otros concellos en los que no haya escuelas de música, pues desde la Fundación no buscan competir sino sumar, contagiar el amor por la música clásica e integrar.

Por lo pronto esta recién nacida Orquesta Sinfónica del Rural ya ha vivido su puesta de largo, con una presentación en sociedad en A Pontenova, en un mini-concierto a las puertas de las vacaciones de Navidad. Momento en que los alumnos participantes, la mayor parte de ellos legos en la materia, demostraron sus primeros conocimientos en música clásica.