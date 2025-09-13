En Ribadeo (Lugo) confluirán todos los caminos de Santiago: así serán las Jornadas Mar por Medio

Los días 19, 20 y 21 y septiembre de 2025 se celebrará en el Salón de Alcaldes del Ayuntamiento de Ribadeo (Lugo) la XX edición de las Jornadas Mar por Medio, promovidas inicialmente por el hispanista británico John Rutherford y que organiza desde hace tres años a Academia Xacobea, en colaboración con el Ayuntamiento de Ribadeo, la Secretaría General de la Lengua (Consellería de Cultura, Lengua y Xuventude, Xunta de Galicia) y la Universidad de Santiago de Compostela.

Este jueves día 11 de septiembre se presentó en el Pazo de la Cultura de San Roque de Santiago, sede de la Secretaría General de la Lengua, el programa de las XX Jornadas Mar por Medio, que se celebrarán en el Ayuntamiento de Ribadeo los días 19, 20 y 21 y septiembre de 2025.

Tomaron la palabra Valentín García, secretario general de la Lengua de la Xunta de Galicia, que patrocina el evento; Dani Vega alcalde de Ribadeo: Marcelino Agís, presidente de la Academia Xacobea y Xesús Palmou, presidente fundador y actualmente presidente de honor de la academia. Se trata de una edición muy especial al cumplirse 20 años desde que el hispanista británico John Rutherford promovió la organización de estas jornadas en Ribadeo.

un 'impasse'

Tras un paréntesis en su celebración, desde hace cuatro años las Jornadas están organizadas por la academia Xacobea, reforzando la tradición y vocación xacobea de Ribadeo, una villa acogedora y que promueve gran cantidad de eventos culturales, segundo destacó el alcalde. Por su parte, el secretario general de la Lengua destacó el alto nivel académico y científico de las jornadas, que este año refuerzan uno de los valores del Camino de Santiago, su capacidad para el encuentro cultural y personal de los que llegan a Galicia atraídos por el fenómeno xacobeo.

La edición de este año estará dedicada al tema “Ribadeo, encuentro de Caminos” para poner de manifiesto no solo la tradición xacobea de la villa de Ribadeo, puerta de entrada a Galicia del Camino Norte, una ruta histórica declarada Patrimonio de la Humanidad, sino también como lugar de acogida, encuentro y dinamización de actividades relacionadas con los valores del Camino de Santiago.

Además de las actividades académicas destacan los actos musicales y lúdicos integrados en el programa: El concierto de Manoele de Felisa, al finalizar la sesión del viernes; lo de la Coral Polifónica de Ribadeo al finalizar la tarde del sábado y la Ruta Cultural “Tras los pasos de la Orden Franciscana”, que comenzará a las 10 de la mañana del domingo. La inscripción en las jornadas está abierta en la página web de la Academia Xacobea entre los día 8 y 18 de septiembre.

EL PROGRAMA

Las Jornadas comenzarán el viernes 19 de septiembre a las 18 horas con un saludo del alcalde de Ribadeo, Dani Vega, y del presidente de la Academia xacobea, Marcelino Agís. Seguirá después una mesa redonda tituladas “Haciendo Camino”, en la que participarán representantes de la Xunta de Galicia, el Principado de Asturias, la Diputación de Lugo, las Universidades de Santiago de Compostela y Oviedo y el Ayuntamiento de Ribadeo.

El sábado 20 de septiembre, la jornada contará por la mañana con una mesa redonda, dedicada al tema “Galicia y Asturias unidas por el Camino” en la que participarán profesores de las Universidades de Oviedo y Santiago, y con una conferencia de Manuel Valín, dedicada a glosar la historia de estos 20 años de las Jornadas Mar por Medio. La tarde comenzará con una mesa redonda dedicada al tema “A Peregrinación: Encuentro de culturas. Los jubileo de Santiago, Roma y Jerusalén” y concluirá con la conferencia “El Camino de Santiago como modelo de turismo regenerativo”.