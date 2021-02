Capitanía Marítima de Burela no pierde el timón a pesar de la pandemia

El capitán marítimo de Burela, Fernando Otero, ha sido recientemente felicitado por la Subdelegación de Gobierno por el buen desarrollo de su labor a pesar de la pandemia del coronavirus.

El capitán explica que han desarrollado el trabajo con mucho esfuerzo y dedicación del personal, desde casa, pero es necesario porque "el mar es un lugar donde los riesgos se pueden incrementar mucho y las documentaciones deben estar listas en caso de cualquier incidencia".

Este año 2020 no nos ha dejado ningún accidente grave, afortunadamente, "ni siquiera con los barcos mercantes" . Lo que sí ha detectado es un descenso en el tráfico de los mercantes que operan en el muelle de San Ciprián, asociado a la bajada de producción de la fábrica de Alcoa.

SE HACE CAMINO EN LA MAR

En esta entrevista, el capitán martítimo comparte su visión del trabajo y el mundo del mar, que no dista tanto de su visión vital: "navegarle a los problemas, si el viento viene del norte no puedes navegar cara al norte, tienes que ir bordeando, hay que buscarle la forma.., en el mar no hay caminos, hay que ir haciendo caminos".