Ecologistas piden al Gobierno de Asturias que investigue el material utilzado en el parque de maderas de ENCE

Una obra que habían exigido para mejorar su estado de precariedad y su impermeabilización para evitar las filtraciones del licor negro que genera la madera apilada denunciado el pasado año, cual ha sido la sorpresa de los ecologistas cuando reciben información sobre el vertido de miles de toneladas de fresado de alquitrán de carreteras para esta obra.

El fresado de pavimento procede de la retirada del firme agotado, fisurado o en mal estado de las carreteras, representa la parte bituminoso de ellas. Por su composición solo se puede usar otra vez para fabricar asfaltos, pero no en subases como supuestamente fue el caso, por la contaminación del alquitrán presente en el material que es un producto no inerte.

El parque de maderas de Ence es colindante a la ría de Navía que hay que recordar que se trata de un espacio natural, si son residuos contaminados los utilizados para su relleno, estos se podrían infiltrar en el agua con el correspondiente impacto para el entorno, ya muy castigado por los continuos vertidos en la zona. No saben si estos residuos procedentes de una planta de asfalto de Navia, han sido caracterizados para determinar si son o no residuos no peligrosos.

La lista Europea de Residuos, identifica el material fresado de las carreteras como un residuo no peligroso con código 170302 “mezcla bituminosa diferente a la especificada en el código 170301*”, ya que dentro del código 170301* se definen las mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla, como antiguamente si tenían como peligrosos. El residuo de alquitrán de hulla es un líquido espeso de color negro remanente de la destilación del alquitrán de hulla. Se usa como base como aglutinante en productos de asfalto. Tanto el alquitrán de hulla como el residuo de alquitrán de hulla contienen compuestos químicos, entre ellos algunos que son carcinógenos como el benceno. Si los residuos usados son peligrosos, se deberían retirar todos ellos de la explanada realizada y llevarlos a un gestor autorizado, además de sancionar a los responsables por este uso inadecuado de los residuos.