El colectivo IDOA, a favor de la mina de Tapia, pide una reunión con Barbón

Ellos dicen sí, sí al proyecto de una mina de oro en Tapia de Casariego y a la reindustrialización de la zona.

Una comarca en la que no sobra el trabajo y para la que la mina supondría un buen número de puestos por cubrir y esperanzas para mucha gente.

No son cuatro gatos. Han conseguido reunir 2.000 firmas de vecinos apoyando el proyecto, han organizado una manifestación secundada por 800 personas.

Tal vez se les oiga menos que a los detractores de la mina, pero están ahí, y eso es lo que le quieren transmitir al presidente de Asturias, Adrián Barbón, en una reunión que le acaban de solicitar por carta.

Consideran que no son ellos los que tienen que decidir si la mina es viable o no, sino los técnicos y entendidos en la materia, pero piden que no se deseche el proyecto sin pensar en la cantidad de personas que resultarían beneficiadas con el mismo.

El occidente astur necesita reindustrializarse, según explica Magdalena Gómez, la portavoz de IDOA .