Café, anécdotas y risas con el obispo de Mondoñedo-Ferrol en homenaje a San Francisco de Sales

En estos tiempos en que el Periodismo está cada vez más denostado y hasta la croqueta o las preguntas de tu gato tienen su efeméride especial, es agradable que alguien se acuerde del “pobrecito hablador” o plumilla de cercanía por el día de su patrón: San Francisco de Sales.

Y eso ha hecho precisamente el responsable máximo de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, el obispo Fernando García Cadiñanos, compartiendo con periodistas de La Mariña de Lugo una amena conversación distendida alrededor de un suculento desayuno.

El encuentro ha tenido lugar en la Residencia Betania de Viveiro (Lugo) donde las monjas nos han preparado un entrañable tentempié. Y entre café y café han ido saliendo esos temas del día a día de La Mariña, como el ostracismo en que permanece anclada desde hace años o la necesidad de que camine hacia otra dirección que no sea la del cangrejo.

cercanía y sencillez

Las bromas e impresiones personales han tenido también su lugar en un encuentro cercano de esos que se generan en presencia de un obispo sencillo como es Cadiñanos.

Y han ido surgiendo esos asuntos en los que la Diócesis se está volcando en los últimos tiempos, como el patrimonio, el Año Jubilar, el nuevo reglamento de cementerios, los ministerios laicales o las migraciones. Todo ello salpicado de alusiones a las infraestructuras, por supuesto, porque no se puede hablar de la Mariña sin referirse a las dos velocidades: la lenta y la superlenta.

COPE Fernando García Cadiñanos

PATRIMONIO, una de cal y otra de arena

En materia de patrimonio han trabajado en varios temas con resultados diversos. Alguno muy bueno, como la rehabilitación del Santuario de San Antonio da Rigueira, en Xove, gracias a una inversión con fondos del convenio que mantiene la Diócesis con la Xunta. Ha quedado muy bien y es “un elemento patrimonial importante”, tal como señala el obispo.

No ha corrido la misma suerte el Monasterio de San Salvador de Lourenzá, cuya rehabilitación se ha quedado fuera de las ayudas con cargo al 2% Cultural del Ministerio: “Una lástima, no nos han dado los puntos necesarios para llevarlo a cabo, pero sí que es una pena porque era una manera de que el monasterio pudiese rehabilitarse”. Y parece que la suerte tampoco ha acompañado a Lourenzá en materia turística pues el proyecto de abrir el Monasterio al turismo tampoco ha cosechado el éxito esperado. Se ha realizado durante el verano con la empresa Artisplendore y “el éxito no ha sido el que esperábamos y veremos a ver de cara al futuro si se mantiene o no se mantiene”.

CEMENTERIOS, mejor con LOS PAPELES EN regla

Uno de los trabajos en que se ha volcado la Diócesis en estos últimos tiempos ha sido la renovación del reglamento de cementerios, un instrumento para mantener el orden y decoro en esos lugares de último descanso. Insiste mucho el prelado en la importancia de actualizar los títulos de propiedad. Deben estar a nombre de personas vivas porque si no es imposible localizar a los dueños...

Ha insistido en el problema de la gestión. Destaca que en Galicia, “al contrario de lo que sucede en el resto de España, la gestión de los cementerios corresponde en un 97% a la Iglesia mientras que en el resto del país es al revés, el 97% es de los ayuntamientos, que desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista social es una competencia municipal, y yo no me cansaré de recordarlo porque estamos haciendo una función de suplencia”. En ese sentido “es importante que se reconozca y se ayude, para el mejor servicio a la sociedad”.

La gestión de cementerios es competencia municipal y no me cansaré de recordarlo FERNANDO GARCÍA CADIÑANOS Obispo de Mondoñedo-Ferrol

Los cementerios se mantienen con las aportaciones que los vecinos hacen con sus cuotas pero cuando surgen problemas más extraordinarios es difícil gestionarlos.

Esto ocurre, por ejemplo, en el cementerio de Barreiros, donde se está trabajando para su rehabilitación y asentamiento, dado que corría peligro de hundirse. La Diócesis hizo la gestión para redactar un proyecto dirigido a rehacer el cierre perimetral y se estudia la posibilidad de ampliar el camposanto. El mayor problema es la consolidación del terreno que es muy inestable.

También han tenido que recabar información de quiénes son los propietarios de los 19 nichos que están en peligro de ruina. Están perimetrados y calzados para que no se caigan. En próximos días se presentará a los propietarios esperando alcanzar un acuerdo con ellos para ejecutar la obra.

LUGARES DE JÚBILO POR EL AÑO JUBILAR

Otro de los trabajos en que se vuelca la Iglesia esta temporada es la celebración del Año Jubilar. En nuestra comarca tenemos varios centros jubilares, como la Catedral de Mondoñedo, pero han habilitado otros lugares en días especiales, que servirán para "generar esperanza entre las comunidades". Los lugares y fechas elegidos son: la Ermita del Cristo de la Misericordia en Viveiro, por el día de su fiesta, San Cosme de la Montaña, San Martiño de Mondoñedo en Foz, el día de San Martín y el Santuario de la Virgen de los Remedios, el día de la patrona de Mondoñedo.

sólo 85 sacerdotes en activo, y bajando

Hay un tema que le interesa especialmente a la Diócesis, dada la escasez de sacerdotes y las pocas probabilidades de que este número se dispare hacia arriba, y es el mantenimiento de una Iglesia viva y unida. En estos momentos en la Diócesis hay unos 85 sacerdotes en activo y el número irá poco a poco en descenso.

Llegará un momento en que los curas no puedan ir a oficiar misa a todos los sitios, así que es importante que los seglares tomen el relevo. Porque “la Iglesia no la llevan sólo los curas”. Quieren impulsar a los laicos a que se reúnan por sí mismos y celebren la palabra de Dios sin necesidad de un sacerdote. Es como una misa pero sin cura. Reconoce el obispo que “los sacerdotes no podemos garantizar la misa en todas las parroquias y el panorama que se viene no es mucho mejor”. Se trata de impulsar la corresponsabilidad en el campo religioso.

Parece que no hay un cura y nos venimos abajo FERNANDO GARCÍA CADIÑANOS Obispo de Mondoñedo-Ferrol

En este sentido se ha formado un pequeño grupo de personas, una docena, en Villalba, que se reúne con regularidad para que ellas tomen la labor de acompañamiento que hace un sacerdote con los fieles.

la iglesia, gran aliada de los migrantes

Otro de los asuntos que está en la conversación habitual de nuestros días es el fenómeno de las migraciones. En La Mariña, y en toda España, cada vez es mayor el número de emigrantes que llegan a vivir. Monseñor Cadiñanos espera que nuestra sociedad sea “fermento de transformación” que acoja e integre a estas personas en la sociedad y en el mundo laboral.

Ha ensalzado Cadiñanos el trato que los caboverdianos dan a los emigrantes -tras su visita día atrás a este país- y señala que los consideran ciudadanos de primera y tienen una representación de 10 emigrantes en la Asamblea Nacional. Los reciben siempre con gran alegría y cariño, algo que le gustaría sucediera en España.

Por último ha querido reseñar que la “Iglesia es la gran aliada de los migrantes pues no hay institución a nivel mundial que más haga por los emigrantes en acogida, formación e integración”. Una declaración contundente viniendo del recién nombrado Presidente de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal.

la incógnita final

El desayuno del día del patrón de periodistas vino aderezado también de algunas alusiones futbolísticas relacionadas con un encuentro que se disputará este fin de semana y con el que el obispo tiene el 'corazón partío', el Racing de Ferrol y el Burgos CF. Queda en el aire la pregunta de ¿a quién animará el prelado?